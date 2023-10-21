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РФ викликала тимчасового повіреного у справах Чехії у відповідь на активну позицію країни щодо підтримки України

21 жовтня, 2023 субота
16:31
Війна з Росією Чехія Україна

Після заяв МЗС Чехії на підтримку України про причетність Росії до ракетного удару в селі Гроза на Харківщині, де загинули 59 людей, РФ викликала тимчасового повіреного у справах Чехії

Про це повідомляє пропагандистське видання Риа.Новости.

У МЗС Росії було викликано тимчасового повіреного у справах Чехії у РФ Яна Ондржейка.

Росіяни заявили йому рішучий протест у відповідь на різкі заяви МЗС Чехії про російську позицію щодо ситуації в Україні, у тому числі про заяви Праги щодо причетності армії РФ до ударів по цивільній інфраструктурі в населеному пункті Гроза в Харківській області, де загинули 59 людей.

"Дипломату вказано на непристойну роль Праги в українському конфлікті, активну підтримку Києва, накачування ЗСУ озброєннями. Спроби Чехії, яка заплющує очі на злочини Києва, виступати поборником прав людини та гуманітарних цінностей неспроможні", - заявили у МЗС РФ, повідомляють пропагандисти з Риа.Новости.

Що відомо про трагедію в Грозі

5 жовтня Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло щонайменше 50 людей, ще 6 отримали поранення. Рашисти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід. Зафіксовано влучання ракети "Іскандер-М".

Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині.

Станом на 7 жовтня правоохоронці ідентифікували 48 загиблих. Фахівці відібрали зразки ДНК щонайменше 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків, на той час, проганяли через ДНК-комплекс АNDE.

Пізніше, 9 жовтня, стало відомо про 49 ідентифікованих тіл мешканців села Гроза.

10 жовтня поліція заявила, що кількість загиблих зросла до 53 людей. У цілому до поліції надійшло 22 заяви про безвісти зниклих в селі Гроза, з них 4 повідомлення не підтвердилися – люди знайшлися, 13 людей ідентифіковані серед вилучених тіл. Зниклими безвісти залишалися 5 людей. З 5 жовтня слідчі та криміналісти цілодобово працювали над встановленням осіб загиблих. За цей час проведено 288 ДНК-досліджень.

Правоохоронці встановили ймовірних навідників удару РФ по Грозі - місцевих братів-екскопів, які втекли до окупантів. Як повідомляється, старший брат дізнався від місцевих, хто прийде на поминання, коли воно відбудеться та де саме. Він передав ці дані своїм російським керівникам, які й вирішили обстріляти цивільний об’єкт.

Криміналісти поліції ідентифікували тіла 59 місцевих жителів, які загинули внаслідок ворожого удару росіян 5 жовтня 2023 року по селищу Гроза Харківської області.

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