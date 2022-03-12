Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, – українська розвідка

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він зазначив, що Росія готує два варіанти ядерної катастрофи. Перший – підпалити радіоактивні ліси. Внаслідок цього підніметься радіоактивна хмара і піде в напрямку, куди дме вітер. Другий передбачає застосування артилерії по ядерному сховищу – наслідки будуть такі самі.

В будь-якому випадку російське керівництво планує звинуватити в катастрофі саме Україну. Буданов наголошує, що Москва не вперше вдається до ядерного шантажу. Зокрема, були обстріли блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого є експериментальний ядерний реактор.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.

4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.

Згодом на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті

10 березня російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

Повідомляли, що російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку

На Запорізьку атомну електростанцію 11 березня прибули 11 співробітників Росатому. Серед них, зокрема, інженери Балаковської та Ростовської АЕС.