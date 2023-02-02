Росія та Китай не дають Радбезу ООН притягнути до відповідальності КНДР, - постпред США
Попри спроби більшості країн-членів Ради безпеки ООН притягти до відповідальності Північну Корею за її підривну активність, Росія та Китай роблять все, щоб не допустити цього
Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час відеобрифінгу.
"Ми наполегливо домагалися у Раді Безпеки рішень, які засуджують дії КНДР. Як відомо, і Китай, і Росія послідовно захищають Північну Корею від рішень Ради Безпеки ООН. Вони мають право вето, і вони скористалися цим правом", - зауважила вона.
Решта 13 членів Ради безпеки ООН зберігають послідовну позицію і мають намір домогтися реакції у відповідь із засудженням дій Північної Кореї.
"Ми продовжимо працювати над цим, особливо коли ми бачимо, що КНДР проводить все більше випробувань", - додала Томас-Грінфілд.
- Раніше США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера для застосування у війні проти України.
- А сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон засудила військову допомогу США Україні та заявила, що КНДР "завжди буде стояти на одному полі бою з російською армією".
- Згодом Північна Корея заперечила дані про постачання зброї до РФ, а також попередила США про "небажані наслідки", якщо вони надалі поширюватимуть такі "чутки".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.59Продаж 43.57
- Актуальне
- Важливе