Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Росія та Китай не дають Радбезу ООН притягнути до відповідальності КНДР, - постпред США

Росія та Китай не дають Радбезу ООН притягнути до відповідальності КНДР, - постпред США

2 лютого, 2023 четвер
05:29
Світ Лінда Томас-Грінфілд в ООН

Попри спроби більшості країн-членів Ради безпеки ООН притягти до відповідальності Північну Корею за її підривну активність, Росія та Китай роблять все, щоб не допустити цього

Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час відеобрифінгу.

"Ми наполегливо домагалися у Раді Безпеки рішень, які засуджують дії КНДР. Як відомо, і Китай, і Росія послідовно захищають Північну Корею від рішень Ради Безпеки ООН. Вони мають право вето, і вони скористалися цим правом", - зауважила вона.

Решта 13 членів Ради безпеки ООН зберігають послідовну позицію і мають намір домогтися реакції у відповідь із засудженням дій Північної Кореї.

"Ми продовжимо працювати над цим, особливо коли ми бачимо, що КНДР проводить все більше випробувань", - додала Томас-Грінфілд.

  • Раніше США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера для застосування у війні проти України.
  • А сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон засудила військову допомогу США Україні та заявила, що КНДР "завжди буде стояти на одному полі бою з російською армією".
  • Згодом Північна Корея заперечила дані про постачання зброї до РФ, а також попередила США про "небажані наслідки", якщо вони надалі поширюватимуть такі "чутки".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Китай
КНДР
ООН
Рада безпеки ООН
Радбез ООН
США
Читайте також:
світ, міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
31 січня, 2023 вiвторок
"Неминучий" наступ РФ, прогноз Буданова, українська проституція у війну, відмова Заходу в літаках. Світові ЗМІ про Україну 31 січня
Роман Абрамович
31 січня, 2023 вiвторок
Російський олігарх Абрамович обіцяє передати Україні £2,3 млрд від продажу "Челсі", - The Telegraph
1 лютого, 2023 середа
Правоохоронці прийшли з обшуками до організаторів п'яних вечірок у Києві, де кривдили та принижували дівчат
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.84
    Купівля 39.84
    Продаж 40.53
  • EUR
    Купівля 42.59
    Продаж 43.57
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 лютого
06:03
Оновлено
Ракетний удар по Краматорську
Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок у Краматорську: щонайменше 2 загиблих і 8 госпіталізованих
05:44
Олексій Резніков
Резніков: РФ може почати наступати на двох напрямках до річниці вторгнення
04:27
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили російський РСЗВ, 4 безпілотники і сховище з боєприпасами
03:44
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині більше ніж 100 прильотів внаслідок російських обстрілів 1 лютого
03:30
Томаш Кендзьора
"Для нього було найголовнішим переїхати в іншу країну": агент пояснив, чому Кендзьора покинув "Динамо"
03:15
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
На Херсонщині окупанти створили цивільну адміністрацію, але не можуть знайти працівників, - ЦНС
02:09
СБУ
СБУ нейтралізувала угруповання сутенерів, які працювали разом з керівництвом міграційної поліції
01:45
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 лютого
01:36
Болгарія та Сербія запустили будівництво газогону, що зменшить енергозалежність від РФ
01:12
збірна України, Віктор Циганков
У "Жироні" пояснили, чому Циганков досі не зіграв за команду
00:38
Олександр Усик
Інсайдер ESPN назвав дату бою Усик - Ф'юрі
00:25
ООН
Радбез ООН 24 лютого проведе дебати щодо масштабного вторгнення РФ в Україну
00:19
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Малиновський допоміг "Марселю" перемогти "Нант" і вийти на друге місце Ліги 1
00:06
Резніков зустрівся з Макроном
Резніков зустрівся з президентом Франції Макроном - обговорили оперативні потреби ЗСУ
2023, середа
1 лютого
23:29
Володимир Зеленський
Зеленський: на сході ситуація стає ще жорсткішою, ворог намагається здобути хоч щось до річниці вторгнення
23:26
"Справедливість буде забезпечена": Зеленський прокоментував обшуки у посадовців і затримання молодиків, які знущалися з дівчат
22:55
Міністерство фінансів України
Україні щомісяця потрібно $3 млрд фінансової допомоги від партнерів, - Мінфін
22:51
Ексклюзив
З Кінбурнської коси ворог обстрілює мирне населення протилежного берега, - Гуменюк
22:30
БТР М113
Наступного тижня Іспанія відправить Україні 20 БТР M113
21:56
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Попри великі втрати, ворог намагається протискати нашу оборону навколо Бахмута та Вугледара. Колонка Сергія Згурця
21:49
Зґвалтування дитини
Організаторів вечірок, де принижували дівчат, затримали, а співучасникам – вручили повістки, - Нацполіція
21:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Обшуки в Україні, РФ готує "максимальну ескалацію", позитивний сигнал від Франції. Світові ЗМІ про Україну 1 лютого
21:24
міна, мінування, заміновано
Росіяни обстріляли Чернігівщину: вбили чотирьох мирних жителів і поранили ще одного
21:18
ракетні системи США
США можуть оголосити про новий пакет зброї для України цього тижня: він міститиме далекобійні снаряди, - WSJ
21:05
Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен
"Воєнний нейтралітет не означає, що ми нейтрально ставимося до цінностей": президент Австрії запевнив Україну в підтримці
20:55
Міністерство оборони
У Міноборони України відреагували на оголошення підозри колишнім посадовцям
20:55
Швеція
Швеція відповіла Ердогану на погрози заблокувати вступ в НАТО через спалення Корану
20:31
Нацкінематека
Сімом посадовцям оголосили підозри у заволодінні нерухомістю Нацкінематеки в Києві
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Сталінград як фікція "перемоги"
20:02
Грузія, Азербайджан та Туреччина почали спільні військові навчання
Після поразки в Україні РФ має вивести війська з Абхазії та Південної Осетії, - президент Грузії
20:00
Огляд
Глобальний удар по внутрішньому ворогу або день численних обшуків та підозр в Україні
19:54
Пам'ятник Тарасу Шевченку в Мелітополі
У центрі Мелітополя пролунали потужні вибухи, - мер Федоров
19:49
В Україні оновили правила отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб
19:27
Меморандум міноборони України та Франції
Україна і Франція підписали меморандум про постачання радарів MG-200 для ППО
19:12
російські окупанти
На Луганщині окупанти змушують українців віддавати дітей на "патріотичне виховання", — Генштаб
19:10
Оновлено
санкції проти РФ
Торговець зброєю та посередники: США ввели нові санкції проти Росії. Список
19:07
Ольга Шевченко
Уряд призначив Ольгу Шевченко т.в.о. голови Держпродспоживслужби
19:01
ЗСУ
У 2023 році Литва проведе навчання для 1600 українських воїнів
19:00
Передавав ворогу дані про обстріли Києва: в держзраді підозрюють співробітника Укроборонпрому
18:54
Єнс Столтенберг
Столтенберг про підтримку України: Зброя, поставлена сьогодні, може створити умови для мирного врегулювання завтра
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV