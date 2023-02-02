Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час відеобрифінгу.

"Ми наполегливо домагалися у Раді Безпеки рішень, які засуджують дії КНДР. Як відомо, і Китай, і Росія послідовно захищають Північну Корею від рішень Ради Безпеки ООН. Вони мають право вето, і вони скористалися цим правом", - зауважила вона.

Решта 13 членів Ради безпеки ООН зберігають послідовну позицію і мають намір домогтися реакції у відповідь із засудженням дій Північної Кореї.

"Ми продовжимо працювати над цим, особливо коли ми бачимо, що КНДР проводить все більше випробувань", - додала Томас-Грінфілд.

Раніше США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера для застосування у війні проти України.

А сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон засудила військову допомогу США Україні та заявила, що КНДР "завжди буде стояти на одному полі бою з російською армією".

Згодом Північна Корея заперечила дані про постачання зброї до РФ, а також попередила США про "небажані наслідки", якщо вони надалі поширюватимуть такі "чутки".

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