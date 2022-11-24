Росія в ООН звинуватила у руйнуванні мирної інфраструктури українські ППО й американські ракети
Росія в ООН звинуватила у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю" з боку Заходу
Про це розповів постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні Радбезу, повідомляє РІА Новости
Представник країни-агресора заявив, що нібито Україна розміщує ЗРК серед житлової забудови.
"У підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, потрапляють у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася", - заявив Небендзя.
Постпред РФ також додав, що ракети, які влучили в середу в житлові будинки в Києві та Вишгороді, - це нібито "американські ракети ППО, які поставляються Києву".
"Ваше бездумне накачування України озброєннями вже призводить до того, що від нього гинуть мирні жителі не тільки Донбасу, а й українських міст", - звернувся він до Заходу.
- Нагадаємо, у своїй промові на засіданні Радбезу президент України закликав ООН засудити ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.
- Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло наголосила на відповідальності Росії за обстріл об’єктів цивільної інфраструктури в Україні. Вони можуть призвести до гуманітарної катастрофи. РФ має відповідати за це.
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