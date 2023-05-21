Росіяни арештовують мешканців Запорізької області за найменшу провину та відразу везуть до польових таборів, - Центр нацспротиву
Російські окупанти продовжують арештовувати мешканців Запорізької області за найменшого приводу. Військові чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в російській армії
Про це повідомляє пресслужба Центру національного супротиву.
"Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на ТОТ Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що чоловіків на тимчасово окупованих територіях можуть заарештовувати з незначних причин, наприклад, за порушення комендантської години, встановленої окупаційною владою.
Потім затриманих вивозять до польового табору, де на них чекають військовополонені, привезені з Росії, які погодилися воювати на російському боці. Злочинці чинять тиск на затриманих і переконують їх служити на боці окупантів.
- Раніше ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін наказав створити призовні комісії в тимчасово окупованому Маріуполі.
- У тимчасово окупованому Криму через високі темпи мобілізації російської армії зростає невдоволення населення. Зафіксували скасовування бронювань готелів, продаж нерухомості.
- У тимчасово окупованому Маріуполі 8 травня загарбники розпочали мобілізацію місцевих жителів.
- На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти створюють "військкомати" для примусової мобілізації жителів, бо попередні не виконують план РФ.
- У низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського, а потім ворог вимагає від таких громадян грошову винагороду за відстрочку від мобілізації.
- Російські окупанти влаштовують облави та затримують місцевих мешканців для поповнення резерву своїх військ, які зазнають втрат на фронті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе