Про це повідомляє пресслужба Центру національного супротиву.

"Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на ТОТ Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що чоловіків на тимчасово окупованих територіях можуть заарештовувати з незначних причин, наприклад, за порушення комендантської години, встановленої окупаційною владою.

Потім затриманих вивозять до польового табору, де на них чекають військовополонені, привезені з Росії, які погодилися воювати на російському боці. Злочинці чинять тиск на затриманих і переконують їх служити на боці окупантів.