Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни готують новий штурм Авдіївки біля коксохімічного заводу, – ISW

Росіяни готують новий штурм Авдіївки біля коксохімічного заводу, – ISW

4 листопада, 2023 субота
05:08
Війна з Росією Авдіївка

Росіяни готуються до "третьої серії великих штурмів під Авдіївкою" і "третього масованого штурму Авдіївки" того разу в районі коксохімічного заводу

Про це пишуть фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 3 листопада і досягли підтверджених успіхів на північному фланзі Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки до залізничної лінії на північ від Авдіївки.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують протистояти російським наступам поблизу Авдіївки і відбили понад 17 російських атак поблизу Степового, Північного, Тоненького та Первомайського.

Пізніше речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не ведеться, але українські війська очікують "загострення ситуації" в цьому районі.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська ведуть інтенсивні обстріли українських позицій в Авдіївці, а на північ і південь від населеного пункту тривають піхотні бої.

Російський "воєнкор" стверджує, що станом на 3 листопада російські війська здійснили невизначене просування на південний схід від Авдіївки.

Крім того, російські джерела стверджували 2 і 3 листопада, що окупанти просунулися на північ і захід від Красногорівки, в напрямку Новокалинового, а також в районі Степового і прорвали українську оборону в районі Веселої.

Також російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу, південних і південно-західних околиць Авдіївки та Опитного.

Український військовий спостерігач заявив, що російські війська швидко будують фортифікаційні споруди в тилових районах, близьких до районів передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб мати змогу швидше вводити резерви в бій.

У звіті зазначається, що українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські війська готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою.

Барабаш заявив, що російські сили концентрують живу силу і техніку для третього масованого штурму Авдіївки, і що російські сили, ймовірно, зосередять свої наступальні операції на Авдіївському коксохімічному заводі в північній частині Авдіївки.

Російський "воєнкор"  зазначав, що російські війська під Авдіївкою проводять тактичне перегрупування, і так само назвав Авдіївський коксохімічний завод метою потенційних майбутніх російських наступальних операцій.

Барабаш заявив, що російські війська відновлять більш масштабні наступальні операції, коли земля під Авдіївкою висохне після кількох останніх злив.

Водночас російські джерела стверджують, що українські сили контратакували під Авдіївкою 3 листопада, але не просунулися вперед.

Що відомо про наступ РФ біля Авдіївки

В Інституті вивчення війни вважали, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.

28 жовтня в міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.

"Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна повідомили, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тис. своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб посадити Україну за стіл перемовин.

30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.

Донеччина
Авдіївка
Читайте також:
Андрій Юсов
3 листопада, 2023 п'ятниця
ГУР має дані щодо термінів можливого початку масованих атак РФ
Автор Юрій Мартинович
3 листопада, 2023 п'ятниця
Хто такі єменські хусити і звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю
Гарбуз
1 листопада, 2023 середа
Чи приносить користь вживання гарбузового насіння?
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 листопада
05:36
Maersk
Надлишок потужностей: Компанія Maersk звільняє 10 тисяч працівників
04:40
Ядерна безпека
У ЄС 12  країн-членів просять дозволу на встановлення малих ядерних реакторів
04:12
Литва прапор
Литва планує витратити понад $3 млрд на військові закупівлі
03:44
Оновлено
землетрус
На кордоні Непалу й Індії стався землетрус: загинули щонайменше 70 людей
03:16
Південна Корея
Південна Корея може надати Польщі кредит на $22,7 мільярда для придбання зброї, – ЗМІ
02:48
Apple Music
Продажі Apple падають: найгірше з iPad і Mac, але є ріст у iPhone та Apple Music
02:20
Газпром, пожежа, вертоліт
У Росії в повітрі загорівся вертоліт Мі-8, який належить Газпрому
01:52
шторм
У Європі потужний шторм забрав життя щонайменше 14 людей
01:24
Еммануель Макрон та Біньямін Нетаньяху
Франція проведе міжнародну гуманітарну конференцію щодо ситуації в Газі
00:56
ЗАЕС
МАГАТЕ провело чергову ротацію своєї місії на ЗАЕС
00:28
кордон Польща
З затримкою на добу: у Білорусі зафіксували порушення повітряного простору з боку Польщі
2023, п'ятниця
3 листопада
23:58
Білий дім
Білий дім попередив про необхідність зменшити пакети допомоги Україні
23:57
Оновлено
Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
23:39
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Правильний і сміливий жест: дипломат Чалий про можливий візит Зеленського до Ізраїлю наступного тижня
23:20
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 листопада
23:01
На фото: актор Меттью Перрі
У США заснували фонд імені Меттью Перрі для допомоги людям, які страждають від залежності
22:51
Ігор Суркіс
Президент "Динамо" Суркіс відреагував на відставку Луческу
22:46
Сектор Гази
Уряд Гондурасу відкликає свого посла в Ізраїлі для консультацій через ситуацію в Газі
22:37
Віталій Кличко
Мережею шириться фейк, ніби Кличко закликав не вважати окуповані території частиною України
22:26
У нас зразків озброєння вже більше, ніж у НАТО, – бригадний генерал Баранов
22:13
Ексклюзив
Олексій Арестович
"Під виглядом опонента Зеленського нам впарюють російського націоналіста": політолог Цибулько про заяви Арестовича
22:11
Сектор Гази
ЦАХАЛ визнав авіаудар по машині швидкої допомоги в Газі
22:03
Дубінський, СБУ
Дубінському повідомили про підозру в організації схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон
21:50
генерал-майор Віктор Хоренко
"Причини особисто не знаю": екскомандувач ССО Хоренко заявив, що дізнався про відставку зі ЗМІ
21:43
Ексклюзив
Байден проти Путіна
"США можуть уникнути війни з РФ": експерт Семиволос назвав умову
21:20
Молдова
Фінансується РФ та підкуповує виборців: у Молдові виключили з виборчих перегонів партію "Шанс"
20:51
Ексклюзив
Олексій Гончаренко
"Це небезпечна тенденція": нардеп Гончаренко про активізацію теми виборів навесні 2024 року в Україні
20:39
мзс Росії
РФ висилає болгарського журналіста у відповідь на рішення Софії вигнати російського пропагандиста Гацака
20:31
Інфографіка
"Барселона", Френкі Де Йонг
Один з найдорожчих футболістів "Барселони" пропустить матч проти "Шахтаря"
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Швидких проривів ЗСУ не буде": ситуація на фронті повністю відображає слова Залужного. Воєнні підсумки з Сергієм Згурцем
20:21
єврейська громада україни
Уряд Ізраїлю закликав громадян приховувати національні особливості за кордоном на тлі сплеску антисемітизму
20:15
Оновлено
"Чекаємо нових результатів": Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Арестович у партері
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 618-го дня війни: приліт по розташуванню окупантів у Волновасі та знищення радара, яким ворог наводив ракети на Запоріжжя
19:46
дрон, ЗСУ
Росіяни 8 разів за добу намагались відновити втрачене положення біля Кліщіївки, - Генштаб
19:42
Хезбола, Ліван
Лідер "Хезболли" пригрозив США регіональною війною на Близькому Сході, якщо Ізраїль не припинить операцію в Газі
19:22
Мірча Луческу
Луческу звільнився з посади головного тренера "Динамо"
19:07
Франція
У Франції пройде міжнародна конференція щодо ситуації в Газі, Ізраїль не запрошено
19:07
БЕБ оголосило про підозру керівникам компаній-виробників консерв для Міноборони
Керівникам компаній-виробників консервів для Міноборони оголосили підозру в ухиленні від сплати 32 млн грн податків
18:56
Динамо - Шахтар
Гол Зубкова приніс "Шахтарю" перемогу над "Динамо" в УПЛ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV