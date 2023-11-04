Росіяни готують новий штурм Авдіївки біля коксохімічного заводу, – ISW

Про це пишуть фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 3 листопада і досягли підтверджених успіхів на північному фланзі Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки до залізничної лінії на північ від Авдіївки.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують протистояти російським наступам поблизу Авдіївки і відбили понад 17 російських атак поблизу Степового, Північного, Тоненького та Первомайського.

Пізніше речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не ведеться, але українські війська очікують "загострення ситуації" в цьому районі.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська ведуть інтенсивні обстріли українських позицій в Авдіївці, а на північ і південь від населеного пункту тривають піхотні бої.

Російський "воєнкор" стверджує, що станом на 3 листопада російські війська здійснили невизначене просування на південний схід від Авдіївки.

Крім того, російські джерела стверджували 2 і 3 листопада, що окупанти просунулися на північ і захід від Красногорівки, в напрямку Новокалинового, а також в районі Степового і прорвали українську оборону в районі Веселої.

Також російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу, південних і південно-західних околиць Авдіївки та Опитного.

Український військовий спостерігач заявив, що російські війська швидко будують фортифікаційні споруди в тилових районах, близьких до районів передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб мати змогу швидше вводити резерви в бій.

У звіті зазначається, що українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські війська готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою.

Барабаш заявив, що російські сили концентрують живу силу і техніку для третього масованого штурму Авдіївки, і що російські сили, ймовірно, зосередять свої наступальні операції на Авдіївському коксохімічному заводі в північній частині Авдіївки.

Російський "воєнкор" зазначав, що російські війська під Авдіївкою проводять тактичне перегрупування, і так само назвав Авдіївський коксохімічний завод метою потенційних майбутніх російських наступальних операцій.

Барабаш заявив, що російські війська відновлять більш масштабні наступальні операції, коли земля під Авдіївкою висохне після кількох останніх злив.

Водночас російські джерела стверджують, що українські сили контратакували під Авдіївкою 3 листопада, але не просунулися вперед.

Що відомо про наступ РФ біля Авдіївки

В Інституті вивчення війни вважали, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.

28 жовтня в міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.

"Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна повідомили, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тис. своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб посадити Україну за стіл перемовин.

30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.