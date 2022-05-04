Росіяни не зможуть повторити кримський сценарій з Херсонщиною, бо не мають підтримки серед населення, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт Іван Ступак впевнений, що росіяни не зможуть повторити кримський сценарій на Херсонщині, оскільки не мають підтримки серед населення
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".
“Повторити кримський сценарій з Херсонщиною в росіян не вийде ніколи. В Криму переважна більшість громадян, які там проживали, були прямо налаштовані за Російську Федерацію. В Криму тривалий час знаходився Чорноморський флот РФ та працювали російські спецслужби. Там важко було відрізнити українця від росіянина. Багато людей родичались, в тому числі українські військові з російськими. Тому переважна більшість мала проросійські погляди. Через це анексувати Крим Росії не було проблемою", - пояснив Ступак.
Ступак додав, що схожа історія була і на Донбасі у 2014 році. Однак, на думку експерта, з Херсонщиною такі дії РФ не спрацюють.
“Схоже Росія діяла і на Донбасі у 2014 році. Проте план про псевдореферендум на Херсонщині не спрацює. Навіть, якщо Росія почне завозити на Херсонщину людей з РФ і проведе такий псевдореферендум, то його не визнає жодна країна світу. Такий псевдореферендум існуватиме лише на російському папері. Наша боротьба за Херсонщину буде продовжуватись", - додав Ступак.
- 25 квітня у Херсоні армія РФ захопила будівлю міської ради.
- 26 квітня у захопленій міській раді Херсона окупанти представили своїх "голову ОВА" та "мера".У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині 30 квітня росіяни викрали з дому директора школи та вчителя Віктора Пендальчука.
- В окупованій росіянами Новій Каховці Херсонській області на центральній площі росіяни відновлюють пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну.
- У розвідці повідомили, що український спротив може зруйнувати план кремля створити так звану Херсонську народну республіку.
- За інформацією британської розвідки, окупанти хочуть зробити свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями "законним" та починає замінювати гривню рублем
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе