Росіяни не зможуть повторити кримський сценарій з Херсонщиною, бо не мають підтримки серед населення, - військовий експерт Ступак

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

“Повторити кримський сценарій з Херсонщиною в росіян не вийде ніколи. В Криму переважна більшість громадян, які там проживали, були прямо налаштовані за Російську Федерацію. В Криму тривалий час знаходився Чорноморський флот РФ та працювали російські спецслужби. Там важко було відрізнити українця від росіянина. Багато людей родичались, в тому числі українські військові з російськими. Тому переважна більшість мала проросійські погляди. Через це анексувати Крим Росії не було проблемою", - пояснив Ступак.

Ступак додав, що схожа історія була і на Донбасі у 2014 році. Однак, на думку експерта, з Херсонщиною такі дії РФ не спрацюють.

“Схоже Росія діяла і на Донбасі у 2014 році. Проте план про псевдореферендум на Херсонщині не спрацює. Навіть, якщо Росія почне завозити на Херсонщину людей з РФ і проведе такий псевдореферендум, то його не визнає жодна країна світу. Такий псевдореферендум існуватиме лише на російському папері. Наша боротьба за Херсонщину буде продовжуватись", - додав Ступак.

