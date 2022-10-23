Росіяни обстріляли лікарню в Бахмуті
На Донеччині зранку 23 жовтня окупанти обстріляли багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування, пошкодивши стріху, стіни й вікна
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
Загарбники гатили по лікарні з артилерії. Люди не постраждали, проте в будівлі пошкоджені стріха та ствни, вибиті вікна.
"Знову і знову росіяни б’ють по нашій цивільній інфраструктурі, намагаючись посіяти паніку. Це - чистий терор проти мирного населення. Росія - держава-терористка!" - наголосив Павло Кириленко.
- 22 жовтня на Донеччині росіяни вбили двох цивільних, поранили ще дев'ятьох.
- Окупанти завдали 20 ударів по Донеччині: пошкодили магазин, будинки, дошкільний заклад. Серед постраждалих є діти.
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