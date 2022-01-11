"Росіяни з жодного пострадянського регіону не пішли": політексперт назвав сили ОДКБ у Казахстані окупаційними військами

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".



"Є зближення позицій РФ та адміністрації Байдена, вони на словах говорять, що ніяких сфер впливу немає, по-факту це є демонстрація, що Казахстан є сферою впливу. Які це миротворчі війська? Це є окупаційний контингент. Запровадження його на території суверенної держави Казахстан, так, за запрошенням, тут слід визнати", - вважає Загородній.



За його словами, у Казахстані влада і держава була, не було там інфільтрованих агентів, як в Україні.



"Починалось як протести, переросло в боротьбу кланів, можливо навіть смерть Назарбаєва, зачистка. У росіян був час підготуватись, скоріше про це розмова була раніше. Питання у тому, чи підуть росіяни? Як показує практика та історія всього пострадянського простору, росіяни з жодного регіону не пішли. Коли пан Токаєв говорить, що покинуть. Хто покине? Може покинуть киргизи, таждики, білоруси, вірмени, а росіяни залишаться? Я не бачу причин, щоб росіяни погодились на виведення", - підсумував політексперт.





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