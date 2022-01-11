"Росіяни з жодного пострадянського регіону не пішли": політексперт назвав сили ОДКБ у Казахстані окупаційними військами
Політексперт Тарас Загородній вважає, що Росія не виведе війська з Казахстану
Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".
"Є зближення позицій РФ та адміністрації Байдена, вони на словах говорять, що ніяких сфер впливу немає, по-факту це є демонстрація, що Казахстан є сферою впливу. Які це миротворчі війська? Це є окупаційний контингент. Запровадження його на території суверенної держави Казахстан, так, за запрошенням, тут слід визнати", - вважає Загородній.
За його словами, у Казахстані влада і держава була, не було там інфільтрованих агентів, як в Україні.
"Починалось як протести, переросло в боротьбу кланів, можливо навіть смерть Назарбаєва, зачистка. У росіян був час підготуватись, скоріше про це розмова була раніше. Питання у тому, чи підуть росіяни? Як показує практика та історія всього пострадянського простору, росіяни з жодного регіону не пішли. Коли пан Токаєв говорить, що покинуть. Хто покине? Може покинуть киргизи, таждики, білоруси, вірмени, а росіяни залишаться? Я не бачу причин, щоб росіяни погодились на виведення", - підсумував політексперт.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
- 11 січня президент Казахстану Касим-ЖомартТокаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у Казахстані.
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