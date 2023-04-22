Росіяни змушують жителів Нової Каховки покидати домівки уздовж лінії Дніпра, - ЦНС
Окупанти РФ вимагають від мешканців частини Херсонщини терміново покинути регіон. Зокрема, виселитися з помешкань мають ті, хто проживає уздовж лінії Дніпра
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У Новій Каховці та у смт. Дніпряни загарбники повідомили місцевих, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра має терміново покинути помешкання. Водночас ворог розташовує свою техніку в житлових кварталах цих населених пунктів.
Крім того, росіяни продовжують розкрадати українську інфраструктуру на тимчасово захоплених землях. Зокрема в смт Брилівка близько 150 окупантів демонтували елеватор на брухт.
- Служба безпеки України встановила особи ще дванадцяти колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області".
- Армія РФ за минулу добу, 21 квітня, здійснила 45 обстрілів Херсонської області, випустивши 235 снарядів.
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