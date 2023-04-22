Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У Новій Каховці та у смт. Дніпряни загарбники повідомили місцевих, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра має терміново покинути помешкання. Водночас ворог розташовує свою техніку в житлових кварталах цих населених пунктів.

Крім того, росіяни продовжують розкрадати українську інфраструктуру на тимчасово захоплених землях. Зокрема в смт Брилівка близько 150 окупантів демонтували елеватор на брухт.