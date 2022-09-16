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Аналітика

Російська військова авіація почала частіше зникати в українському небі. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
16 вересня, 2022 п'ятниця
21:15
війна з Росією Сергій Згурець

Ворожа авіація зникає з поля бою з двох причини. По-перше, її просто знищують. По-друге, російська авіація боїться зʼявлятись в зоні, де діє наша протиповітряна оборона

Збройні сили України деокуповали місто Купʼянськ

Збройні сили України продовжують звільняти територію України від російських окупантів. За останньою інформацією від підрозділу "Кракен" ворога було вибито з лівобережної частини Купʼянська. Тепер місто повністю деокуповане. Контрнаступ ЗСУ вже продовжується на лівому березі річки Оскіл. Також сьогодні президент України провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, на якій обговорювали забезпечення української армії та список озброєння, необхідного для подальшого звільнення українських територій. Це засідання збіглось з оголошенням США нового пакету військової допомоги Україні на суму понад $600 млн. До цього пакету традиційно увійшли боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 36 тис. боєприпасів до 122-мм гармат, а також 4 контрбатарейні радари для боротьби з безпілотниками. Окремо варто виділити 1000 155-мм артилерійських боєприпасів. Ймовірно мова йде про артилерійські снаряди Excalibur. До речі, снаряди Excalibur постачаються до України зі спеціальними пристроями, які дозволяють використовувати Excalibur з будь-якої артилерійської системи калібром 155-мм.

Військова допомога Україні від Німеччини 

Німеччина поставить Україні 50 нових бронемашин Dingo, а також 2 пускові системи РСЗВ Mars II та 200 ракет до них. Тому тепер Україна матиме 24 РСЗВ HIMARS гусеничні MRLS. Втім справа знову не дійшла до німецьких танків Leopard. Однак німецька газета Bild повідомила про те, що після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, у Німеччині та за кордоном наростає політичний тиск на канцлера Шольца на користь надання Україні важкого озброєння. Зокрема танків Leopard I, Leopard II та БМП Marder. За таке політичне рішення виступає більшість німецького уряду. Тому сподіваємось, що таке рішення буде прийняте. 


Німецька РСЗВ MARS II.

Російські літаки бояться перетинати повітряний простір України

На тлі успішного контрнаступу, варто відзначити й професійну роботу протиповітряної оборони ЗСУ у знищенні ворожих літаків, гелікоптерів, ракет та безпілотників. Сьогодні у Генштабі повідомили, що за останні 24 години засобами протиповітряної оборони України було знищено літак СУ-24, 3 крилаті ракети "Іскандер" та оперативно-тактичний безпілотник "Орлан". Однак варто згадати, що було до цього. У період з 29 серпня по 12 вересня було збито 9 російських військових літаків. 14 вересня ЗСУ знищили одразу 4 військові літаки окупантів. Цікаво й те, що закордонне видання Forbes вийшло з заголовком "Військово-космічні сили Росії зникають у найгірший для себе час — під час контрнаступу України". Ворожа авіація зникає з поля бою з двох причини. По-перше, її просто знищують. По-друге, російська авіація боїться зʼявлятись в зоні, де діє наша протиповітряна оборона.

За 14 останніх днів Росія втратила понад 300 танків

Також успішно йде знищення та захоплення російських танків. За останні два тижні на Харківщині та Херсонщині росіяни втратили понад 300 танків. Аби якось компенсувати втрати військової техніки, росіяни починають знімати зі зберігання танки Т-90. Ці танки є досить дефіцитними для Росії. На зберіганні знаходиться понад 200 таких танків. 

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Статті
Україна
Росія
Сергій Згурець
Німеччина
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
США
Військові новини
Колонка Згурця
HIMARS
наступ ЗСУ
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