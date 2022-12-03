Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

"Залишилися лише самогубчі кроки. Це масова мобілізація. Ми ж бачимо, невже вони уявляють собі оці натовпи сотень тисяч мобілізованих і в’язнів, які просуваються до Києва? Це в жодному найбільш фантастичному сні зараз неможливо уявити. Безкінечно зараз можна щоденно цитувати висловлювання Заходу, які здавалися неможливими ще кілька днів тому. Шольц сказав вчора, що на жоден успіх на полі бою Путін вже не здатний, тому єдиний його засіб - це терор та знищення українських міст. Я бачу ситуацію з тими мобіками в іншому напрямку. Ці мобіки і особливо в’язні з велетенським задоволенням підуть не на Київ, а на Москву, і першочергово на Рубльовку. А як вже ж вони розграбують ту Рубльовку, я собі просто уявляю, це буде фінал цієї велетенської військово-політичної катастрофи Путіна, він до неї йде семимильними кроками", - наголосив він.

Також політолог згадав, як міністр юстиції Німеччини розповідав журналістам, як створять спеціальний міжнародний трибунал для головних воєнних злочинців, на кшталт Володимира Путіна та Сергія Лаврова. На запитання, як їх доставлять на суд, політик відповів, що якщо ці злочинці з’являться в Німеччині, їх можуть заарештувати за ордером суду.

"А після перемоги України (це вже не сумнівається ніхто), за умовами мирного договору з Росією, майбутня влада Росії видасть цих персонажів створеному нами трибуналу. Тобто ось у якій практичній площині щодня обговорюється доля особисто Путіна, а він роздумує про якісь наступи з Білорусі на Київ, на Волинь і так далі", - зауважив Андрій Піонтковський.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ.

У середині жовтня Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисю мобілізовано вже 222 тисю осіб.

28 жовтня Шойгу прозвітував Путіну про завершення "часткової мобілізації" в Росії. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тис. осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть із контрактників і добровольців.

Згодом Путін повідомив про завершення мобілізації у РФ. Окремо російський диктатор заявив, що планує порадитись з юристами, тому що він сам і не думав, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.Член комітету з оборони Віктор Соболєв заявив, що якщо Росії і буде потрібна нова мобілізація, то вона, швидше за все, вже не буде частковою.19 листопада військовий експерт Денис Попович зазначив, в Росії немає змоги підготувати мільйонну армію.

Інститут вивчення війни повідомив, що мобілізація призведе до перевантаження апарату формування ЗС РФ і зашкодить підготовці військових.

29 листопада стало відомо, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків із метою проведення незаконного "призову" жителів регіону в армію загарбників. Також окупанти "мобілізували" понад половину шахтарів на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

2 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про підготовку РФ до “мобілізації” в окупованому Криму.

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