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Російські солдати страждають від низького морального духу через відсутність ротації - британська розвідка

21 вересня, 2023 четвер
09:07
Війна з Росією росія мобілізація

Розвідники Великої Британії заявила, що російським солдатам, які вдерлися до України, не дають вихідних та підготовки, що призводить до низького морального духу та неспроможності проводити комплексні наступальні операції

Про це інформує міноборони Британії.

Саме сьогодні, 21 вересня, минає рік з того дня, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив так звану часткову мобілізацію у 2022 році. Через що в Україну відправили близько 300 тисяч нових російських резервістів.

У розвідці наголошують, що 15 вересня цьогоріч колишній генерал і голова комітету оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що мобілізовані повинні служити до кінця "спеціальної військової операції". Він також визнав, що ситуація на фронті складна і що ротація військовослужбовців із зони операції під час служби неможлива.

"Відсутність регулярних ротацій підрозділів поза бойовим чергуванням, ймовірно, є одним із найважливіших факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян, а також неспроможності російської армії провести підготовку вищого рівня після вторгнення", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що відсутність такої підготовки, ймовірно, сприяє ускладненням Росії у проведенні успішних комплексних наступальних операцій.

Останні новини про російську мобілізацію

3 вересня на тимчасово окупованих територіях окупанти призупинили депортацію населення й активізували роботу військкоматів для збільшення явки на псевдовиборах та прискорення мобілізації. 

4 вересня партизанський рух Атеш повідомив, що після незаконних псевдовиборів в окупованому Криму 12 вересня окупанти планують активізувати процес мобілізації, для цього банки передають інформацію про своїх клієнтів російським військкоматам.

Також Центр національного спротиву заявляв, що Росія намагається прискорити "мобілізацію" на окупованих територіях Луганської області в рамках проведення фейкових виборів.  

11 вересня у Генштабі інформували, що через катастрофічні втрати в армії у віддалених регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України найближчим часом розпочнеться масова примусова мобілізація населення. До збройних сил планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб.

У Росії продовжується прихована мобілізація. Цьогоріч вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з'єднань. Однак масштабної мобілізації може не бути.

За даними ISW 13 вересня, найближче оточення Кремля активно обговорює необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні осіннього призиву до армії. Російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада.

14 вересня стало відомо, що Кремль наказав пропаганді не згадувати про нову мобілізацію в РФ.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо" закликав уникати мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Якщо є можливість купити довідку, уникнути отримання паспорта, то це треба зробити. 

У Збройних силах Канади вважають, що Росія планує провести новий раунд мобілізації. Таким чином вона хоче відновити наступ в Україні.  

Світ
Росія
російська армія
мобілізація
окупанти
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