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Російських та білоруських спортсменів допустять до участі в Азійських іграх-2023

8 липня, 2023 субота
16:19
Спорт

Олімпійський комітет Азії допустив до Азійських ігор-2023, які триватимуть Із 23 вересня по 8 жовтня у Китаї, атлетів з Росії та Білорусі в нейтральному статусі для здобуття ліцензій на Олімпіаду-2024

Про це повідомляє Inside the Games.

"До 500 спортсменам з Росії та Білорусі буде дозволено брати участь у цьогорічних Азійських іграх у Ханчжоу, щоб допомогти їм отримати кваліфікацію на Олімпіаду наступного року в Парижі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цих змаганнях росіяни та білоруси братимуть участь як нейтральні спортсмени: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки. До того ж вони не претендуватимуть на медалі. Однак це дасть спортсменам з Білорусі та Росії можливість пройти кваліфікацію на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Міжнародні федерації з олімпійських видів спорту, які будуть представлені в програмі Парижа-2024, самостійно визначатимуть, чи допускати російських та білоруських спортсменів до Азійських ігор 2023 року.

Повідомляється, що Олімпійський комітет Азії зробив запрошення на змагання для РФ та Білорусі ще у січні, коли Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вперше заявив про необхідність повернути спортсменів із цих країн на міжнародні турніри.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".   

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Також 30 січня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав МОК, який виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, промоутером війни РФ проти України. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі зможуть виступити представники армії РФ. Також Володимир Кличко заявив, що відновлення російських та білоруських спортсменів на Олімпійських Іграх - це "зрада олімпійського духу" та "монументальна помилка". 

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами". Згодом у Латвії повідомили, що країна не братиме участі в Олімпійських іграх 2024 року разом з росіянами та білорусами, якщо на момент ігор в Україні триватиме війна.

У лютому Олімпійська рада Азії ухвалила рішення про участь спортсменів з Росії та Білорусі в Азійських іграх без попередніх консультацій із 45 країнами, який на них виступлять. У раді пояснили, що 500 спортсменів з Білорусі та РФ не братимуть участі в розіграші медалей та не отримуватимуть нагород. Також OCA пообіцяла забезпечити, аби азійські спортсмени не потрапили в невигідне становище в боротьбі за ліцензії на Олімпіад-2024. 

20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни. Вже 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор. Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. У квітні президент ПАРЄ Тіні Кокс назвав неприпустимою участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024 через війну РФ проти України.

Росія
Китай
Білорусь
Олімпіада-2024
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