Російському пропагандисту Поддубному, що вів "репортажі" з Бородянки та Гостомеля, повідомили про підозру
Російському журналісту Євгену Поддубному за виправдання воєнних злочинів РФ в Україні та незаконний перетин держкордону повідомлено про підозру
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури російському журналісту заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників, а також незаконному перетині державного кордону України (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 332-2 КК України)", - пишуть в прокуратурі.
Журналіст російської державної телерадіокомпанії у березні цього року разом із військовими РФ незаконно перетнув держкордон України. Крім того, пропагандист веде репортажі із зон активних бойових дій, висвітлюючи події в нашій країні з позиції кремля.
Підозрюваного видають за "військового експерта" та запрошують коментувати "ситуацію на фронті" інші пропагандистські теле- та радіо канали. У матеріалах журналіст виправдовує воєнні злочини Росії, які вбивають мирне населення України та знищують нашу інфраструктуру.
Також пропагандист у своєму телеграмі розмістив відео з військового аеродрому у Гостомелі на фоні знищеного окупантами транспортного літака АН-225 "Мрія".
Російських загарбників він подає, як визволителів і говорить про необхідність знищення конституційного ладу України.
СБУ повідомляє, що це журналіст Євген Поддубний.
"Пропагандист росТБ Євген Поддубний незаконно потрапив на тимчасово окуповані території Гостомеля та Бородянки і вів свої фейко-репортажі із локацій, де лютували рашисти", - йдеться в повідомленні.
- Прокуратура повідомила про підозру командувачу військами центрального військового округу збройних сил Росії Олександру Лапіну, який керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.
- Прокурорка скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військового збройних сил Росії, який погрожував, катував та імітував страту дев'ятьом заручникам в Ірпені, що в Київській області.
- Трьом військовим РФ, які катували, погрожували, грабували та вимагали здавати ЗСУ українців на Чернігівщині, повідомили про підозру.
- Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.
- Двом російським окупантам, за тортури над мирним населенням і ґвалтування неповнолітньої під час окупації на Чернігівщині, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
- Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.
- Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе