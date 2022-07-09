Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури російському журналісту заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників, а також незаконному перетині державного кордону України (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 332-2 КК України)", - пишуть в прокуратурі.

Журналіст російської державної телерадіокомпанії у березні цього року разом із військовими РФ незаконно перетнув держкордон України. Крім того, пропагандист веде репортажі із зон активних бойових дій, висвітлюючи події в нашій країні з позиції кремля.

Підозрюваного видають за "військового експерта" та запрошують коментувати "ситуацію на фронті" інші пропагандистські теле- та радіо канали. У матеріалах журналіст виправдовує воєнні злочини Росії, які вбивають мирне населення України та знищують нашу інфраструктуру.

Також пропагандист у своєму телеграмі розмістив відео з військового аеродрому у Гостомелі на фоні знищеного окупантами транспортного літака АН-225 "Мрія".

Російських загарбників він подає, як визволителів і говорить про необхідність знищення конституційного ладу України.

СБУ повідомляє, що це журналіст Євген Поддубний.

"Пропагандист росТБ Євген Поддубний незаконно потрапив на тимчасово окуповані території Гостомеля та Бородянки і вів свої фейко-репортажі із локацій, де лютували рашисти", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура повідомила про підозру командувачу військами центрального військового округу збройних сил Росії Олександру Лапіну, який керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.

Прокурорка скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військового збройних сил Росії, який погрожував, катував та імітував страту дев'ятьом заручникам в Ірпені, що в Київській області.

Трьом військовим РФ, які катували, погрожували, грабували та вимагали здавати ЗСУ українців на Чернігівщині, повідомили про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.

Двом російським окупантам, ​за тортури над мирним населенням і ґвалтування неповнолітньої під час окупації на Чернігівщині, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.

Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.

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