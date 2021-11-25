Розвідка доповідає, що російська армія деморалізована, - нардеп Цимбалюк

Про це заявив народний депутат від ВО "Батьківщина" Михайло Цимбалюк у програмі "Великий Львів" на Еспресо.TV.



"Я, наприклад, не вірю в те, що Путін піде далі на Україну. І моя невіра формується на аналізі і спілкуванні з фахівцями. Дані зовнішньої розвідки та розвідки Міноборони говорять про те, що російська армія деморалізована. Коли їх зараз знов змушують їхати на кордон з Україною, вони пам'ятають 2014 рік, як їх у трунах повертали", - вважає нардеп.



За його словами, воєнна риторика спрямована і на окупантів в ОРДЛО.



"Більше того, Путін не такий страшний монстр - він має проблеми з маріонетками Кремля з "ДНР" та "ЛНР". Там теж п'янство, вбивства, мародерство, вони не знають, що робити. І Путін таким чином, їм демонструє: "Я скоро вас підтримаю". Основне завдання для Путіна - це міжнародні перемовини", - підсумував Цимбалюк.





Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

В Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.

21 листопада керівник української військової розвідки ГУР Кирило Буданов заявив, що цієї зими Росія готується атакувати суверенну територію України.

Американська розвідка опублікувала карту з місцями можливого вторгнення РФ в Україну цієї зими.

22 листопада Кремль звинуватив Україну в нарощуванні військових сил.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у великий наступ Росії та захоплення нових українських територій.

25 листопада очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії.