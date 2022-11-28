Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Холод нас трошки засмутив. Оперативно закупили засоби обігріву, починаючи з термошкарпеток й закінчуючи грілками для рук, буржуйками, свічками. Коли коченіють руки, не відчуваєш ніг від холоду, а ще треба стріляти та треба бути дуже уважним - це все виснажує", - підкреслив Лисенко.

Боєць також додав, що українські захисники роблять все, щоб ефективно, без втрат вибити ворога з нашої землі.

"Ми артилерією прорідили противника, але групи мобілізованих, яких підганяють вагнерівці, намагаються прориватися на наші позиції. Зараз такі своєрідні гойдалки - то ми відбиваємо позиції, то вони. Паритет на нашому боці. Ми посунулися метрів на 500-700, щоб зберегти особовий склад, перегрупуватися, і зайняти більш вигідні позиції", - зауважив Лисенко.

Війська РФ зосередились на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. А на Куп’янському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському - обороняються

Протягом 27 листопада українські артилеристи та ракетні війська уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки Росії.

Також підтверджено, що українське військо уразило об’єкт загарбників, знищило 6 одиниць військової техніки й поранило близько 110 росіян на Запоріжжі.

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