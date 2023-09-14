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Румунія вчетверо збільшила обмежувальну зону польотів біля кордону з Україною

14 вересня, 2023 четвер
23:52
Війна з Росією Румунія, безпілотник, війна з РФ

У Румунії, після повторних атак на Одещину та падіння уламків дронів РФ, збільшили обмежувальну зону польотів на кордоні з Україною

Про це повідомляє Міноборони Румунії.

Зазначається, що польоти обмежили в північній частині міста Добруджа, між Сулиною і Галац, на відстані 20-30 км від українського кордону.

"Жодним пілотованим або безпілотним літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах обмеження, за винятком державних літаків... На тлі посилення російських атак на українські порти на Дунаї виникла необхідність у подовженні обмежень...", - йдеться в повідомленні Міноборонони.

Відзначимо, що раніше в Румунії діяла обмежувальна зона для польотів, що обмежувалась відстанню в 8 км від українського кордону.

Що відомо про попередні інциденти з осколками дронів у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл. 

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

13 вересня очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

14 вересня Міністерство закордонних справ Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також викликає посла РФ та консультується з НАТО.

Румунія
Одещина
безпілотник
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