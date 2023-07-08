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Саміт НАТО у Вільнюсі - точно не та подія, яка може призвести до запрошення України в Альянс, - Портников

8 липня, 2023 субота
22:02
Світ Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що на Вашингтонському саміті НАТО у 2024 році Україна може отримати запрошення до Північноатлантичного союзу

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У мене немає абсолютно ніяких очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі. Є очевидним, що це точно не та подія, яка може призвести до запрошення України в Альянс. В принципі ніхто на цьому не наполягав з прихильників євроатлантичної інтеграції України. Є інша ситуація, яка пов'язана з тим, що Вільнюський саміт мав би розробити логістику євроатлантичної інтеграції України, тобто певні кроки, які мають здійснити й Україна, і країни НАТО, щоб це запрошення стало можливим. Це можуть бути різні кроки, не тільки воєнного, а й політичного характеру. Ці кроки можуть включати констатацію тих моментів, які можуть зробити вступ України до Альянсу реальним. Я думаю, що ця логістика буде розроблена і може бути презентована під час Ради Україна – НАТО", - сказав журналіст.

Віталій Портников зазначив, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україна може отримати запрошення до Північноатлантичного союзу.

"Ми говоримо про те, чи може Україна стати членом НАТО під час війни, а про те, що вона може бути запрошена до Альянсу під час війни – це вже інше питання. Можливо, щодо запрошення може бути досягнутий консенсус. А чи може Україна отримати гарантії безпеки на час поки не приєднається до НАТО? Це теж розмова, яка може призвести до якогось консенсусу, роботи сторін. А якщо Україна може отримати гарантії безпеки, то як вони мають виглядати в умовах, коли Україна залишається у конфлікті з Російською Федерацією? Відповіді на ці питання і почнуть обговорюватися на саміті у Вільнюсі", - зауважив Портников.

Україна
Литва
саміт НАТО
НАТО
США
Віталій Портников
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