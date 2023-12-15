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"Шахтар" дізнався потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи. Коли жеребкування

15 грудня, 2023 п'ятниця
01:17
Спорт Порту - Шахтар

Після завершальних матчів групового раунду Ліги Європи донецький "Шахтар" дізнався потенційних суперників в 1/16 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ввечері четверга, 14 грудня, завершився груповий етап Ліги Європи. В результаті визначилися учасники стадії 1/16 плей-оф змагань. Тут зустрінуться команди, які фінішували третіми у Лізі чемпіонів та колективи, які другі місця в ЛЄ.

Переможці груп Ліги Європи вже гарантували собі місце у стадії 1/8 фіналу.

Другі команди груп ЛЄ: "Фрайбург" (Німеччина), "Марсель" (Франція), "Спортінг" (Португалія), "Карабах" (Азербайджан), "Рома" (Італія), "Ренн" (Франція), "Тулуза" (Франція) та "Спарта" Прага (Чехія).

Треті команди груп ЛЧ: "Галатасарай" (Туреччина), "Ланс" (Франція), "Брага" (Португалія), "Бенфіка" (Португалія), "Феєноорд" (Нідерланди), "Мілан" (Італія), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Шахтар" (Україна).

Жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ пройде 18 грудня. Початок о 14:00 за київським часом.

"Шахтар" зіграє проти когось з тих, хто фінішував другим своїй групі Ліги Європи. 

Як "Шахтар" виступав у Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2. 

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

У завершальному матчі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5.

Шахтар
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Ліга Європи
єврокубки
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