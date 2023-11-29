"Що більше зброї, то довше триватиме війна": Сіярто підтвердив відмову Угорщини допомагати Україні

Про це пише CNBC.

Сіярто додав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у жовтні, щоб побачити, чи є можливості для миру в цьому конфлікті.

Видання зазначає, що попри те, що Угорщина є членом ЄС, вона підтримує дружні стосунки з Росією, виступаючи проти європейських санкцій проти Москви та проти спроб обмежити імпорт російської нафти та газу. Угорщина захищає свою енергетичну співпрацю з Росією, заявляючи, що їй необхідно підтримувати постачання енергоносіїв та боротися з інфляцією.

Позиція Угорщини у війні РФ проти України

Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу. Також Угорщина заявила про підтримку так званого мирного плану Китаю щодо України.

Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уважає за доцільне підтримувати "раціональні відносини з росіянами, особливо у сферах економіки та енергетики".

30 серпня Орбан заявив, що Україна за жодних умов не може перемогти Росію, тому пріоритетом має бути не незалежність країни, а життя людей. В українському МЗС відповіли, що не торгують суверенітетом.