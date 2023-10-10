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Що показали події 7 жовтня в Ізраїлі і які наслідки матимуть для України та світу: пояснення Данілова

10 жовтня, 2023 вiвторок
14:55
Світ Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що події 7 жовтня в Ізраїлі, де сталася терористична атака, не були випадковими. Вони стали продовженням війни, оголошеної авторитаризмом проти системи, створеної Заходом

Про це Данілов написав у фейсбуці.

"Непокаране зло – це зло, сила якого буде постійно зростати разом з його нахабністю. Ворог, якого не знищили, розцінить це як слабкість і обов’язково повернеться. Терористична атака на Ізраїль 7 жовтня не була випадковістю, вона стала логічним продовженням війни, оголошеної авторитаризмом системі, створеній Заходом, її правилам і цінностям", – пише він.

Данілов наголосив, що трагедія Ізраїлю допомагає світу зрозуміти, з чим він стикнувся, і по-новому оцінити роль і значення України в її боротьбі проти Росії: "Те, що раніше могло здаватися як прояв локальної агресії й регіонального конфлікту у випадку української війни, зараз виглядає як системна спроба переписати принципи світового існування. Замінити силу права на право сильного, повернути світ в архаїку минулого".

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На його думку, війна за демократію не обмежується Україною, а стосується всього світу, як це показують ізраїльські події. Крім того, час є важливим фактором. Секретар РНБО вважає, що Росія, яка через свою темноту та дикість стала лідером країн, які прагнуть авторитарного реваншу, має бути покарана і зазнати поразки, яка б відлякувала інших охочий кинути виклик демократії.

"Глобальна вісь зла" сформована і вимушена проявитися. Зволікання, нерішучість, неправильно зрозуміла миротворчість і, як наслідок, напіврішення і півзаходу, що створюють всі необхідні умови до розповзання агресії та насильства, примножують світове зло", – пише Данілов і додає, що події 7 жовтня мають бути каталізатором для прискорення прийняття рішень про надання Україні ресурсів, необхідних для перемоги, інакше війни та штучно розпалені конфлікти будуть розповсюджуватися, поки світ не опиниться у хаосі Третьої світової.

Ставиться чітка і зрозуміла мета зусиль Заходу – хто ворог, яка небезпека від нього, і чого коштує боротьба. Боротьба не заради захисту однієї країни, якою можна жертвувати за обставин, а боротьба за власне виживання Заходу як проєкту, який піддається виклику, підсумовує секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу заявили, почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу пояснив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті".

Іранський аятола Алі Хаменеї сказав, операцію з атаки на Ізраїль палестинці здійснили самі і без будь-якої допомоги і переклав провину на сіоністів.

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