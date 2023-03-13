Про це повідомляє Reuters.

О Се-хун наголосив на необхідності активізації дискусій про те, як Південна Корея повинна озброюватись в умовах того, що Північна Корея намагається якнайшвидше вдосконалити свої ядерні потужності.

"Північна Корея майже досягла успіху в мініатюризації тактичної ядерної зброї і забезпечила собі щонайменше десятки боєголовок. Ми дійшли до того моменту, коли важко переконати людей в тому, що ми повинні утримуватися від розробки ядерної зброї і приділяти увагу денуклеарізації", - зауважив він.