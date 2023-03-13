Щоб захиститись від КНДР: мер Сеула закликав до зміцнення оборони за допомогою ядерної зброї
Мер столиці Південної Кореї Сеула О Се-хун висловив переконання, що країна повинна мати ядерну зброю, щоб зміцнити свою оборону проти Північної Кореї, навіть за ризику міжнародних наслідків
Про це повідомляє Reuters.
О Се-хун наголосив на необхідності активізації дискусій про те, як Південна Корея повинна озброюватись в умовах того, що Північна Корея намагається якнайшвидше вдосконалити свої ядерні потужності.
"Північна Корея майже досягла успіху в мініатюризації тактичної ядерної зброї і забезпечила собі щонайменше десятки боєголовок. Ми дійшли до того моменту, коли важко переконати людей в тому, що ми повинні утримуватися від розробки ядерної зброї і приділяти увагу денуклеарізації", - зауважив він.
- 18 лютого Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання.
- Пізніше повідомлялося, що 18 лютого, КНДР також запустила в бік Японського моря балістичну ракету великої дальності.
- Згодом влада Північної Кореї підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15: за її словами, це показало здатність КНДР завдати "непереборну ядерну контратаку".
- Вже 20 лютого Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря.
- Згодом сестра лідера КНДР та заступник директора Відділу пропаганди та агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон пригрозила Сполученим Штатам війною, якщо американці зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном.
- 12 березня Північна Корея випустила підводні ракети напередодні найбільших за останні роки американсько-південнокорейських військових навчань і заявила вжити "найжорсткішої протидії".
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