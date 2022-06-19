Шольц закликав модернізувати ЄС, щоб полегшити прийняття нових членів

Про це повідомляє "Укрінформ".

"ЄС має модернізувати свої структури та процеси ухвалення рішень. Не завжди можна буде одностайно вирішувати все, що сьогодні має бути вирішено одноголосно", - сказав канцлер.

Він планує наголосити на цьому на саміті ЄС наступного тижня. За словами Шольца, готуватися до розширення Союзу мають не лише країни-кандидати, а й сам ЄС.

"Європа діяла в єдності після російської агресії проти України, і ми будемо це робити й надалі, тому я впевнений, що ми знайдемо спосіб ухвалити спільне рішення... Я цілком оптимістично налаштований, що ми зможемо", - оголосив він свої очікування щодо рішення лідерів ЄС стосовно надання Україні статусу кандидата.

Водночас глава уряду ФРН підкреслив, що шлях до ЄС буде нелегким, адже кожен кандидат повинен відповідати багатьом вимогам. Це стосується насамперед верховенства права та демократії.

17 червня в Єврокомісії озвучили перелік вимог до України на шляху до членства в ЄС. Єврокомісія відстежуватиме прогрес України у виконанні цих кроків і звітуватиме про них разом із детальною оцінкою країни до кінця 2022 року.

19 червня за надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС проголосували 315 народних депутатів.

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