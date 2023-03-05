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Головна війна з Росією Ситуація в Бахмуті складна, але не критична. ЗСУ проводять контратаки, - військовий експерт Снєгирьов
Ексклюзив

Ситуація в Бахмуті складна, але не критична. ЗСУ проводять контратаки, - військовий експерт Снєгирьов

5 березня, 2023 неділя
15:43
війна з Росією Бахмут, ЗСУ

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що російська армія продовжує спроби оточити місто Бахмут

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз найбільш слушним рішенням було б відведення українських підрозділів за річку Бахмутка. Адже ця річка стане чудовою природною перешкодою для російських військ. Це допоможе ЗСУ якісно організувати характер активної оборони", - пояснив Снєгирьов.

Експерт зауважив, що противник продовжує намагатись захопити логістичні шляхи ЗСУ в Бахмут

"Зараз окупанти просуваються з району захоплених сіл Берхівка та Ягідне в напрямку села Хромове. Тобто намагаються взяти під безпосередній контроль дорогу від Бахмуту до Часового Яру. Таким чином росіяни намагаються ускладнити логістику для ЗСУ. Проте ситуація в Бахмуті важка, але не критична. Ми тримаємо позиції. Більше того в районі населеного пункту Іванівське українські підрозділи контратакують", - додав він.

  • 4 березня секретар РНБО Данілов заявив, що ситуація у Бахмуті вкрай складна, але контрольована.
  • Військові експерти переконані, що Бахмут виконав свої завдання й ми можемо відійти. А Інститут вивчення війни звітував, що українські сили, імовірно, ведуть підготовку до контрольованого відведення військ з деяких районів Бахмута.
  • Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко приїздив до Бахмута: там він перевірив роботу своїх підрозділів, звітувавши, що задачі чітко виконуються.
  • Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що попри підрив загарбниками моста, який з'єднує Бахмут із селом Хромове, Сили оборони перебудовуватимуть оборону й чинитимуть опір.

російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
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