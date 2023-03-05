Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз найбільш слушним рішенням було б відведення українських підрозділів за річку Бахмутка. Адже ця річка стане чудовою природною перешкодою для російських військ. Це допоможе ЗСУ якісно організувати характер активної оборони", - пояснив Снєгирьов.

Експерт зауважив, що противник продовжує намагатись захопити логістичні шляхи ЗСУ в Бахмут

"Зараз окупанти просуваються з району захоплених сіл Берхівка та Ягідне в напрямку села Хромове. Тобто намагаються взяти під безпосередній контроль дорогу від Бахмуту до Часового Яру. Таким чином росіяни намагаються ускладнити логістику для ЗСУ. Проте ситуація в Бахмуті важка, але не критична. Ми тримаємо позиції. Більше того в районі населеного пункту Іванівське українські підрозділи контратакують", - додав він.