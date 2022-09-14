Про це інформує Головне управління розвідки Міністрества оборони України.

Російський загарбник розповідає дружині як ледве врятувався з-під обстрілів ЗСУ.

"Жестко, бл*. Сначала вертушка отработала, потом миномет вынес стену, где прятались, нах*й, дома. Вышиб, крышу снес. Потом отбежали, когда танк в*бал рядом в 15-ти метрах где-то так прилетело. Плюс командир какой-то новый там по рации, петух. Команды петушиные. Из-за него место спалили. ВЕсь день п*дарасили нас. Плюс "Ахмат"-сила с*ебались - трусы *баные. Никакой рации не будет у нас. 7-ю дивизию меняют, которая больше всех з*ебалась, видимо, в тылу сидеть", - каже рашист.

13 вересня українська розвідка повідомила, що РФ планує поповнити запас боєприпасів до "піонів" та "ураганів", а також закупити двигуни для радянських бойових машин піхоти за рахунок країн Центральної Азії.

13 вересня, українські військові за дві години знищили безпілотник оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.

На південному фронті українські захисники знищили одразу дві повітряні цілі РФ: бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.

14 вересня Анатолій Штефан також повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували двох лейтенантів і одного старшого лейтенанта російської армії.

Українські захисники знищили 3 пункти управління окупантів у Херсонській області, зокрема у Херсоні.

У Росії скасовують відправку військ в Україну через масові відмови воювати та скорочують час на реабілітацію поранених через брак особового складу.

Залізна бригада Сухопутних військ показала захоплені у Харківській області танк і бронемашину рашистів.

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