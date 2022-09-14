"Сначала вертушка отработала, потом миномет и с танка в 15 метрах прилетело": окупант про обстріли ЗСУ, - перехоплення
У перехопленій розмові рашист розповів дружині, що Збройні сили України дають відсіч армії РФ та обстрілюють мінометами й танками позиції російських загарбників
Про це інформує Головне управління розвідки Міністрества оборони України.
Російський загарбник розповідає дружині як ледве врятувався з-під обстрілів ЗСУ.
"Жестко, бл*. Сначала вертушка отработала, потом миномет вынес стену, где прятались, нах*й, дома. Вышиб, крышу снес. Потом отбежали, когда танк в*бал рядом в 15-ти метрах где-то так прилетело. Плюс командир какой-то новый там по рации, петух. Команды петушиные. Из-за него место спалили. ВЕсь день п*дарасили нас. Плюс "Ахмат"-сила с*ебались - трусы *баные. Никакой рации не будет у нас. 7-ю дивизию меняют, которая больше всех з*ебалась, видимо, в тылу сидеть", - каже рашист.
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