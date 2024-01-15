"Чому до спортсменів одне ставлення, а до митців інше?": Кулеба висловився щодо бойкоту змагань із росіянами

Про це він сказав у інтерв'ю Роману Бебеху на ютуб-каналі "Бомбардир".

"Спірне питання. Чому всі митці відмовляються від спільної участі в спільних заходах з росіянами. Чому навіть музику Чайковського...Хоча де там Чайковський, а де Путін. Музику Чайковського виключили з репертуарів і це у всіх викликає повагу, все нормально, а чому у нас щодо спортсменів інший підхід", - зауважив Кулеба.

У травні Кулеба привітав українську тенісистку Еліну Світоліну, яка обіграла росіянку Варвару Грачову у чвертьфіналі турніру WTA 250. Коментуючи це, Кулеба зазначив, що тоді йому "подзвонила одна людина і каже, "ну Дмитро, дивись, ми тут засуджуємо, а ти вітаєш".

Кулеба наголосив, що українці страждають в цьому питанні через відсутність єдиних правил.

"Я просто хочу пояснити, що я за єдині правила, бо завтра якийсь український письменник візьме участь в дискусії з російським письменником і цього українського митця змішають з лайном наші ж, свої, за те, що як ти міг", - пояснив міністр.

Він наголосив: "Чому до спортсменів одне ставлення, а до митців інше", додавши, що якщо українець перемагає, він попри все радіє українській перемозі.

Раніше в інтерв'ю Sportarena Кулеба заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ганьбиться підтримкою російських спортсменів, зокрема їх участі у змаганнях.

“Щодо бажання Росії провести ігри БРІКС і турнір-альтернативу Олімпіади? Це питання більше до МОК. Ми говорили їм, що будь-які спроби МОК загравати з Росією, намагаючись якось з нею підтримувати баланс, завершаться ще більшою ганьбою МОКу і руйнацією міжнародного олімпійського руху. Бо вони будуть руйнувати цю історію і йди створювати свою. Ну, нехай створюють, бігають, стрибають там, луплять один одного, нехай живуть у своєму світі. Але МОК повинен жорстко стояти на захисті чистоти свого спорту, - сказав він, - Чому ви вирішили що російський спортсмен це щось інше від російського народу? Хочеш спробувати відбілити своє ім’я, то перше, що ти маєш сказати: я засуджую політику президента Путіна, засуджую агресію, я за спорт і мир. Тоді з тобою можна почати розмовляти, але це ще не вирішення твоїх проблем".

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024 навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.

Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким чином, Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі.

У Мінмолодьспорту заявили, що Україна через таке рішення МОК розглядає можливість бойкоту Олімпіади в Парижі.

Президент МОК Томас Бах зробив заяву, що росіян та білорусів допустили до Олімпіади-2024, адже спортсмени не мають бути покарані за дії своїх урядів.

У четвер, 4 січня, стало відомо, що МОК не допустив росіян і білорусів до юнацької зимової Олімпіади-2024.