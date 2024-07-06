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Дипломат Ребров, "боягуз Ломаченко" і виступ тенісисток на Вімблдоні: головні новини українського спорту за тиждень

6 липня, 2024 субота
17:53
Статті Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024

З 30 червня по 6 липня трапилося чимало важливих подій: українські тенісистки стартували на Вімблдоні, а головний тренер збірної України Сергій Ребров взяв участь у зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана

Зміст

Довбик прийняв доленосне рішення щодо продовження кар'єри

За інформацією AS, Артем Довбик щонайменше ще один сезон проведе у "Жироні". Українець прийняв рішення не міняти команду у літнє трансферне вікно - він хоче зіграти з каталонцями у Лізі чемпіонів, а його сімʼя щаслива у Жироні.

Довбик вже попередив агентів, щоб вони не шукали йому нову команду. Керівництво "Жирони" також в курсі ситуації. Цього літа український форвард відмовився від пропозиції мадридського "Атлетико", італійського "Наполі", англійського "Вест Гема" та клубу зі Саудівської Аравії.

Артем Довбик, збірна України

Фото: Getty Images

Шевченко заявив, що збірна України виконала одне із завдань на Євро-2024

За словами президента УАФ, на Євро-2024 перед збірною України стояло два завдання - соціальне та спортивне, з яким вона не впоралася. 

"Спортивне полягало в тому, щоб вийти зі групи та добре зіграти. Команда помилилася в першому матчі з Румунією, потім добре відреагувала та перемогла Словаччину і зіграла внічию з Бельгією. Цього виявилося недостатньо, навіть попри те, що ми вибули через гіршу різницю м'ячів. Ми не мали права на помилку", - констатував Андрій Шевченко. 

Шевченко додав, що Україні було під силу вийти до плей-офф і він розчарований виступом команди. Водночас він наголосив, що збірній вдалося нагадати світу, що в нас триває війна. 

Андрій Шевченко

Фото: Getty Images

Американський чемпіон звинуватив Ломаченка у боягузтві

Американський чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) у легкій вазі (до 61,2 кг) Шакур Стівенсон поглузував з Василя Ломаченка.

"Ломаченко мав добрий вигляд, але я все ще думаю, що він наляканий. Він боїться битися зі мною. Перестань боятися, Ломаченку. Ми називатимемо тебе Утікайченком, поки ти не поб’єшся зі мною, чемпіоне", - сказав Стівенсон.

Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс (ліворуч)

Фото: Getty Images

Оприлюднено склад збірної України з футболу на Олімпіаду-2024

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив список виконавців, які готуватимуться до футбольного турніру Олімпіади 2024 року.

До складу олімпійської збірної України увійшли:

Воротарі: Яків Кінарейкін ("Дніпро-1"), Кіріл Фесюн ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Олександрія").

Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов ("Зоря"), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – "Ворскла"), Олександр Мартинюк ("Олександрія"), Олексій Сич ("Рух"), Володимир Салюк ("Чорноморець").

Півзахисники: Максим Хлань ("Лехія", Польща), Валентин Рубчинський ("Динамо"), Артем Шулянський ("Олександрія"), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва – "Динамо"), Владислав Велетень ("Колос"), Олег Федор ("Рух"), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – "Шахтар").

Нападники: Ігор Краснопір ("Рух"), Данило Сікан ("Шахтар").

Олімпійська збірна України вирушить із Києва до Франції 7 липня. У межах підготовки до літніх Ігор вона проведе два товариські поєдинки. 

Перший матч на ОІ пройде 24 липня. Суперник - Ірак.

Руслан Ротань, Англія - Україна

Фото: Getty Images

Михайлюк може перебратись в Євролігу

За інформацією sportal.gr, грецький "Олімпіакос" розглядає можливість посилити свій склад українським баскетболістом Святославом Михайлюком. Водночас головною ціллю для греків є Еван Фурньє.

У цьому сезоні НБА Святослав Михайлюк став чемпіоном разом з "Бостоном". Проте контракт баскетболіста закінчився, тому він шукає нову команду.

Свят Михайлюк

Фото: gettyimages

Ребров розсекретив, що робив на зустрічі Зеленського та Орбана

У вівторок, 2 липня, до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На зустріч запросили головного тренера футбольної збірної Сергія Реброва.

"Я зі свого боку мав допомогти в налагодженні відносин між Україною та Угорщиною. Погодьтеся, це для нас дуже важливо. Напевно, усі знають, що Віктор Орбан — великий шанувальник футболу. З його ініціативи в країні відкрилося чимало футбольних шкіл, він є палким уболівальником збірної Угорщини та "Ференцварошу", - зізнався Сергій Ребров.

За словами головного тренера збірної України, він познайомився з Орбаном під час своєї роботи в угорському "Ференцвароші". Ребров наголошує, що він намагається робити все, щоб допомогти нашій країні.

Після зустрічі Орбан поділився роликом у TikTok, де можна побачити частину його розмови зі Ребровим.

Вімблдон: як виступили наші тенісистки

На цьогорічний Вімблдон кваліфікувались одразу 8 українських тенісисток: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Юлія Стародубцева, Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль і Дарʼя Снігур.

Цуренко, Калініна і Байндль не змогли подолати першу стадію.

Стародубцева і Снігур вийшли до 1/32 фіналу, а Костюк і Ястремська зуміли дійти до 1/16 фіналу.

Остання українка, яка залишається в одиночному розряді Вімблдона, - це Еліна Світоліна. Сьогодні, 6 липня, вона зіграє проти Онс Жабер.

Еліна Світоліна, Вімблдон, теніс

Фото: Getty Images

Шевченко-молодший і син Суркіса: визначився склад юнацької збірної України на Євро-2024

Юнацька збірна України розпочинає свій збір 4 липня. На нього зокрема викликали сина президента УАФ - Крістіана Шевченка, а також В’ячеслава Суркіса, який є сином Григорія Суркіса.

Воротарі: Маркіан Бакус ("Рух"), В’ячеслав Суркіс ("Динамо"), Владислав Крапивцов ("Дніпро-1").

Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі — "Динамо"), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва — "Шахтар"), Максим Мельниченко ("Дніпро-1"), Кирило Дігтярь ("Металіст").

Півзахисники: Віктор Цуканов ("Шахтар"), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Андрій Маткевич ("Динамо"), Самуель Обінайя ("Металіст 1925"), Рамік Гаджиєв ("Дніпро-1"), Геннадій Синчук ("Металіст"), Олександр Фетько ("Карпати"), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія).

Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Дмитро Богданов ("Динамо" Д, Німеччина).

На юнацькому чемпіонаті Європи-2024 наша збірна України зіграє у групі A. В суперниках: Північна Ірландія, Норвегія, Італія. Турнір стартує 15 липня.

Крістіан Шевченко та Андрій Шевченко

Фото: з відкритих джерел

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