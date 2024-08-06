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Головна Спорт Олімпіада-2024: 14-річна австралійка здобула золото на Іграх у Парижі

Олімпіада-2024: 14-річна австралійка здобула золото на Іграх у Парижі

Влад Дідусь
6 серпня, 2024 вiвторок
21:26
Спорт Аріса Трю

Австралійська скейтбордистка Аріса Трю у віці 14 років завоювала золоту нагороду на Олімпіаді-2024 у Парижі

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

У вівторок, 6 серпня, у Парижі відбулись змагання зі скейтбордингу в дисципліні "парк". 14-річна австралійка Аріса Трю посіла перше місце у фіналі з результатом 93,18.

Представниця Австралії майже на бал випередила японку Хіракі Кокона (92,63). Третє місце посіла представниця Великої Британії Скай Браун (92,31).

Олімпійські ігри-2024

Скейтбординг, "парк"

Жінки. Фінал

6 серпня

1. Аріса Трю (Австралія) — 93,18

2. Кокона Хіракі (Японія) — 92,63

3. Скай Браун (Велика Британія) — 92,31

Аріса Трю, скейтбординг, Олімпіада-2024

Фото: Getty Images

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. 

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусах став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. 

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував боксер Олександр Хижняк у категорії до 80 кг, де він 7 серпня битиметься у фіналі.

Теги:
Олімпіада
Олімпіада-2024
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