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Головна Спорт "Реал" влаштував скандал через "Золотий м'яч", Макс Ферстаппен здійснив камбек у Формулі-1, а Леброн Джеймс підтримав Камалу Гарріс. Головні новини світового спорту за тиждень
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"Реал" влаштував скандал через "Золотий м'яч", Макс Ферстаппен здійснив камбек у Формулі-1, а Леброн Джеймс підтримав Камалу Гарріс. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
4 листопада, 2024 понедiлок
12:42
Спорт Родрі, Золотий мʼяч-2024

Родрі переміг Вінісіуса Жуніора у боротьбі за "Золотий м'яч", Макс Ферстаппен наблизився до четвертого поспіль чемпіонства у Формулі-1, а Рубен Аморім очолив "Манчестер Юнайтед"

Зміст

Родрі випередив Вінісіуса Жуніора в боротьбі за "Золотий м'яч" 

28 жовтня журнал France Football оголосив володаря "Золотого м'яча - 2024". Володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди світового футболу став іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі, який залишив другим у суперечці за трофей фаворита - бразильського вінгера "Реалу" Вінісіуса Жуніора.

Через це представники мадридського клубу влаштували демарш та не приїхали на церемонію нагородження до Парижу. Окрім Вінісіуса Жуніора там не з'явився український голкіпер Андрій Лунін, що став третім у боротьбі за звання воротаря року, яке отримав аргентинець Еміліано Мартінес з англійської "Астон Вілли".   

28-річний Родрі здобув "Золотий м'яч" уперше в кар'єрі. Минулого сезону він зіграв за "Манчестер Сіті" 50 матчів, забив 9 голів та зробив 14 асистів. Разом з клубом хавбек став чемпіоном Англії, а у складі збірної Іспанії виграв Євро-2024.

Вінісіус Жуніор, Реал, Ла Ліга

Вінісіус Жуніор, Фото: Getty Images

 

24-річний Вінісіус Жуніор у минулому сезоні зіграв за "Реал" 39 матчів, забив 24 голи та віддав 11 результативних передач. Разом із мадридцями він виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат та Суперкубок Іспанії.

За словами головного редактора France Football Венсана Гарсії, бразилець вочевидь поступився Родрі через партнерів по "Реалу", які теж потрапили у п'ятірку найкращих в опитуванні. 

"У голосуванні були близькі результати. Вінісіус, напевне, постраждав від присутності Джуда Беллінгема і Дані Карвахаля в топ-5. Це забрало в нього кілька очок. Це також підсумовує сезон "Реала", в якому було три-чотири яскраві гравці, тож журі розділило свої голоси між ними, що пішло на користь Родрі", - пояснив Гарсія.

Вперше з 2006 року серед номінованих на "Золотий м'яч" футболістів виявився український футболіст - Артем Довбик. Форвард італійської "Роми", який минулого сезону в складі "Жирони" і став з 24 голам найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, посів в опитуванні 29-те місце. 

Ферстаппен перервав безвиграшну серію у Формулі-1

Макс Ферстаппен (ліворуч на передньому плані), Гран-прі Бразилії

Макс Ферстаппен (ліворуч на передньому плані), Гран-прі Бразилії, Фото: Getty Images

 

За чотири етапи до завершення чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 здавалося, що у боротьбі за титул вперше за три сезони відродилася інтрига. Британський пілот McLaren Ландо Норріс скоротив відрив від лідера та триразового чемпіона світу Макса Ферстаппена до 47 очок. 

Ще більше напруга зросла перед стартом Гран-прі Бразилії, коли нідерландця з Red Bull покарали штрафом у 5 позицій через заміну двигуна напередодні етапу. Тому Ферстаппен після й так невдалої кваліфікації з 12-м підсумковим місцем, розпочинав перегони 17-м, в той час, як Норріс здобув поул. До всього, в перебіг боротьби втрутилася злива, через яку кваліфікацію перенесли з суботи на неділю, 3 листопада. 

Попри це, Макс Ферстаппен створив диво та довів, що наразі у Формулі-1 йому немає рівних. Нідерландець піднявся на першу позицію, виграв Гран-прі Бразилії та перервав безвиграшну серію, яка тривала дев'ять етапів. Ландо Норріс фінішував шостим та збільшив відставання від лідера ЧС в загальному заліку до 62 очок. 

Наступний етап Формули-1 відбудеться в Лас-Вегасі (США) 24 листопада. 

"Манчестер Юнайтед" призначив Аморіма новим головним тренером

Рубен Аморім

Рубен Аморім, Фото: Getty Images

 

28 жовтня англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" звільнив Еріка тен Гага з посади головного тренера. МЮ відправив нідерландця у відставку після поразки 1:2 від "Вест Гема" у 9-му турі чемпіонату Англії, в якому "Юнайтед" скотився на 14-те місце. 

А вже 1 листопада МЮ оголосив про призначення португальця Рубена Аморіма. Його контракт з манчестерцями розрахований до літа 2027 року з можливістю продовження ще на сезон. Португалець розпочне роботу в "Юнайтед" 11 листопада. Поки ж командою керує асистент Еріка тен Гага - нідерландець Руд ван Ністелрой. У першому матчі під його орудою МЮ зіграв вдома внічию 1:1 з "Челсі" та піднявся на 13-ту позицію в турнірній таблиці. 

39-річний Рубен Аморім тренував "Каса Піа", "Брагу" та "Спортинг", з яким у 2021 та 2024 роках виграв чемпіонат Португалії. Під час ігрової кар'єри виступав на позиції півзахисника за "Белененсеш", "Брагу", "Бенфіку" та катарський "Аль-Вакра". Тричі ставав чемпіоном Португалії. На рахунку Аморіма 14 матчів за збірну Португалії. 

54-річний Ерік тен Гаг очолював "Манчестер Юнайтед" з квітня 2022 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Англії та Кубок ліги. Також він працював головним тренером нідерландських "Гоу Ехед Іглз", "Утрехта" та "Аякса".

"Манчестер Сіті" вперше з 2023 року програв у АПЛ

Філ Фоден (у центрі) та Ілля Забарний (праворуч)

Філ Фоден (у центрі) та Ілля Забарний (праворуч), Фото: Getty Images

 

2 листопада в 10-му турі чемпіонату Англії з футболу "Борнмут", з українським захисником Іллею Забарним у складі, несподівано переміг на своєму полі "Манчестер Сіті" - 2:1. На 9-й хвилині Антуан Семеніо вивів господарів вперед, а на старті другого тайму Евенілсон збільшив перевагу. Наприкінці зустрічі Йошко Гвардіол скоротив відставання "Сіті", проте більшого манчестерці досягти не змогли. 

"Ман Сіті" програв у Прем'єр-лізі вперше з грудня 2023 року та перервав рекордну клубну серію без поразок в турнірі, яка сягала 32-х матчів.

"Манчестер Сіті" з 23 очками втратив лідерство в АПЛ. На перше місце з 25 пунктами вийшов "Ліверпуль". "Борнмут" з 15 очками йде дев'ятим.

Леброн Джеймс закликав голосувати за Камалу Гарріс

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс, Фото: Getty Images

 

1 листопада зірковий гравець Національної баскетбольної асоціації Леброн Джеймс заявив, що на президентських виборах у США голосуватиме за Камалу Гарріс

"Про що ми взагалі тут говоримо? Коли я думаю про своїх дітей і сім’ю та про те, якими вони виростуть, вибір для мене очевидний. Голосуйте за Камалу Гарріс!" - закликав Леброн Джеймс.

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39-річний баскетболіст "Лейкерс" є найрезультативнішим гравцем в історії НБА, де набрав 40 607 очок. Він має чотири чемпіонські титули асоціації, та стільки ж разів визнавався найкращим баскетболістом сезону. Окрім "Лос-Анджелес Лейкерс", Джеймс виступав за "Клівленд Кавальєрс" та "Маямі Хіт".  Зі збірною США тричі став олімпійським чемпіоном.     

Вибори в США відбудуться 5 листопада.

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