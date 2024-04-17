Суперник Ломаченка перед боєм з українцем похизувався своїм російським тренером
Австралієць Джордж Камбосос розповів про підготовку до бою проти ексчемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка
Про це повідомляє Boxing News 24/7.
За словами Джорджа Камбососа, у нього дуже хороший російський тренер.
"У мене дуже хороший російський тренер. Ми залучили його, і я працюю з ним 8-9 місяців після останнього бою. Ми змогли спрогресувати та додати більше до нашої гри. Це буде бій, який запам’ятається. Я зосереджений на Ломаченку", - заявив боксер.
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Водночас Камбосос розхвалив Василя Ломаченка.
"Цей хлопець є найвеличнішим за всі часи, майбутнім членом Залу слави. Я готуюся до найкращої версії Ломаченка 12 травня. До праймового Ломаченка", - сказав австралієць.
- 15 січня український боксер Василь Ломаченко оголосив, що 12 травня проведе бій за вакантний титул чемпіона світу IBF проти австралійця Джорджа Камбососа.
- 3 лютого віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Василю Ломаченку вдалося виїхати з України завдяки дозволу міністра оборони Рустема Умєрова.
- Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос раніше підтверджував, що разом з росіянами буде готуватись до бою проти Василя Ломаченка.
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