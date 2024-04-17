Суперник Ломаченка перед боєм з українцем похизувався своїм російським тренером

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

За словами Джорджа Камбососа, у нього дуже хороший російський тренер.

"У мене дуже хороший російський тренер. Ми залучили його, і я працюю з ним 8-9 місяців після останнього бою. Ми змогли спрогресувати та додати більше до нашої гри. Це буде бій, який запам’ятається. Я зосереджений на Ломаченку", - заявив боксер.

Читайте також: "Ми не політики і не солдати": суперник Ломаченка спробував виправдати спаринги з російським боксером

Водночас Камбосос розхвалив Василя Ломаченка.

"Цей хлопець є найвеличнішим за всі часи, майбутнім членом Залу слави. Я готуюся до найкращої версії Ломаченка 12 травня. До праймового Ломаченка", - сказав австралієць.