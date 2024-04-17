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Головна Спорт Суперник Ломаченка перед боєм з українцем похизувався своїм російським тренером

Суперник Ломаченка перед боєм з українцем похизувався своїм російським тренером

17 квітня, 2024 середа
16:31
Спорт Джордж Камбосос

Австралієць Джордж Камбосос розповів про підготовку до бою проти ексчемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка

Про це повідомляє Boxing News 24/7.

За словами Джорджа Камбососа, у нього дуже хороший російський тренер.

"У мене дуже хороший російський тренер. Ми залучили його, і я працюю з ним 8-9 місяців після останнього бою. Ми змогли спрогресувати та додати більше до нашої гри. Це буде бій, який запам’ятається. Я зосереджений на Ломаченку", - заявив боксер.

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Водночас Камбосос розхвалив Василя Ломаченка.

"Цей хлопець є найвеличнішим за всі часи, майбутнім членом Залу слави. Я готуюся до найкращої версії Ломаченка 12 травня. До праймового Ломаченка", - сказав австралієць.

  • 15 січня український боксер Василь Ломаченко оголосив, що 12 травня проведе бій за вакантний титул чемпіона світу IBF проти австралійця Джорджа Камбососа.
  • 3 лютого віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Василю Ломаченку вдалося виїхати з України завдяки дозволу міністра оборони Рустема Умєрова.
  • Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос раніше підтверджував, що разом з росіянами буде готуватись до бою проти Василя Ломаченка.
Теги:
Бокс
Василь Ломаченко
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