"Ми не політики і не солдати": суперник Ломаченка спробував виправдати спаринги з російським боксером
Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос прокоментував свої спаринги з російським боксером Артуром Субханкуловим
Про це повідомляє "Трибуна".
"Миру всім, ми спортсмени, а не політики чи солдати, бережи всіх Бог", - заявив Джордж Камбосос у коментарі щодо спарингів з росіянином Артуром Субханкуловим.
Відомо, що Субханкулов, який допомагає Камбососу готуватись до бою проти Василя Ломаченка, перебуває на контракті з російським Міністерством внутрішніх справ. В Україні його включили до списку спортсменів, які підтримують війну.
Камбосос також тренується під керівництвом росіянина Антона Кадушина.
- 15 січня український боксер Василь Ломаченко оголосив, що 12 травня проведе бій за вакантний титул чемпіона світу IBF проти австралійця Джорджа Камбососа.
- 3 лютого віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Василю Ломаченку вдалося виїхати з України завдяки дозволу міністра оборони Рустема Умєрова.
- Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос раніше підтверджував, що разом з росіянами буде готуватись до бою проти Василя Ломаченка.
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