"Ми не політики і не солдати": суперник Ломаченка спробував виправдати спаринги з російським боксером

Про це повідомляє "Трибуна".

"Миру всім, ми спортсмени, а не політики чи солдати, бережи всіх Бог", - заявив Джордж Камбосос у коментарі щодо спарингів з росіянином Артуром Субханкуловим.

Відомо, що Субханкулов, який допомагає Камбососу готуватись до бою проти Василя Ломаченка, перебуває на контракті з російським Міністерством внутрішніх справ. В Україні його включили до списку спортсменів, які підтримують війну.

Камбосос також тренується під керівництвом росіянина Антона Кадушина.