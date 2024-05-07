Суперник Ломаченка перед боєм з українцем порівняв його з Ейнштейном
Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос певен, що у Василя Ломаченка дуже високий рівень IQ
Про це повідомляє "Трибуна".
"У нього IQ, як в Альберта Ейнштейна боксу. У Ломаченка, який готовий на 100%, ще багато енергії. Але я не вірю, що він зараз той самий боєць. Я не думаю, що він хоче цього так сильно, як я зараз. Ніколи не можна ставитися зверхньо до такого хлопця, як Ломаченко. Я був би найбільшим ідіотом, якби зробив це. Ломаченко - великий боєць, він хлопець, якого ми дуже поважаємо. Ми готуємося до найкращої версії Ломаченка", - заявив Джордж Камбосос.
Австралієць також розсекретив, як планує перемогти Василя Ломаченка.
"Щойно пролунає гонг, поваги вже не буде, настане час виконувати роботу. У мене неймовірний план на бій, у мене був табір із фантастичними спаринг-партнерами, які схожі на Ломаченка, і в мене є плани на бій від А до Я. Потрібно адаптуватися проти такого хлопця, як Ломаченко. У нас є свої козирі рукавах. Чи потрібно його залякувати? Почекаємо і побачимо. Я буду готовий адаптуватися, і це буде напружений бій, який запам’ятається. Я дуже вибуховий і динамічний. Я нікого не боюся. Я рухаюсь до того, щоб бути найкращим. Моє резюме говорить само за себе. Я хочу жорсткого бою. Я хочу бійки", — сказав Камбосос.
- 15 січня український боксер Василь Ломаченко оголосив, що 12 травня проведе бій за вакантний титул чемпіона світу IBF проти австралійця Джорджа Камбососа.
- 3 лютого віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Василю Ломаченку вдалося виїхати з України завдяки дозволу міністра оборони Рустема Умєрова.
- Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос раніше підтверджував, що разом з росіянами буде готуватись до бою проти Василя Ломаченка.
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