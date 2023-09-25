США долучились до проєкту Олени Зеленської "Українська книжкова поличка"

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що США стали 40 країною, що долучила до проєкту "Українська книжкова поличка".

Ювілейну поличку, у межах якої найкращі українські видання передаються провідним бібліотекам світу, відкрила днями в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні Перша леді Олена Зеленська.

"Часто кажуть: чому світова література, мільйони прекрасних книжок не спинили війни й несправедливість у світі? Бо робити це завжди нам, читачам. І ми зробимо", — сказала Олена Зеленська.

Проєкт ініційований першою леді України спільно з МКІП, МЗС, а також Українським інститутом книги разом з посольствами України за кордоном.