США долучились до проєкту Олени Зеленської "Українська книжкова поличка"
Сполучені Штати долучились до до проєкту Олени Зеленської «Українська книжкова поличка», який передбачає поширення української літератури в оригіналі та перекладах у провідних бібліотеках світу
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Повідомляється, що США стали 40 країною, що долучила до проєкту "Українська книжкова поличка".
Ювілейну поличку, у межах якої найкращі українські видання передаються провідним бібліотекам світу, відкрила днями в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні Перша леді Олена Зеленська.
"Часто кажуть: чому світова література, мільйони прекрасних книжок не спинили війни й несправедливість у світі? Бо робити це завжди нам, читачам. І ми зробимо", — сказала Олена Зеленська.
Проєкт ініційований першою леді України спільно з МКІП, МЗС, а також Українським інститутом книги разом з посольствами України за кордоном.
- У вересні 2022 року повідомлялося, що проєкт "Українська книжкова поличка" функціонує вже у 18 країнах, серед яких країни Європи, Азії, Близького Сходу, а незабаром книжки для українських дітей з’являться і в Африці.
- 4 жовтня того ж року стало відомо, що в чотирьох країнах: Україні, Німеччині, Австрії та Нідерландах - стартував книжковий проєкт для українських дітей "Better Time Stories".
- 15 січня повідомлялося, що Інститут стратегії культури видав збірку українських есеїв англійською та литовською мовами.
- У лютому, посол України в Німеччині Олексій Макеєв у межах проєкту "Українська книжкова поличка" передав українські книжки бібліотеці "Каров" у Берліні.
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