США наполягатимуть на "подальших діях" у відповідь на провокації Північної Кореї, - Салліван

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише Yonhap.

За його словами, переговори Північної Кореї з Росією щодо потенційних постачань зброї для використання у війні в Україні "продовжують просуватися".

"Ми продовжуватимемо наполягати на подальших діях у Нью-Йорку у відповідь на провокації та інші кроки Північної Кореї, які порушують міжнародне право", - наголосив Салліван.

Він також зазначив, що тісного співробітництва між Сеулом, Вашингтоном і Токіо достатньо, аби відповісти на будь-яку співпрацю між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним.

"У нас утрьох була можливість порівняти записи з цього приводу та узгодити, які кроки ми будемо робити найближчими днями та тижнями. Ми дуже тісно співпрацюємо на тристоронній основі, щоб відповісти на все, що Росія вирішить зробити з Північною Кореєю на перспективній основі", - заявив радник з нацбезпеки США.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

Згодом стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

Також заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою.