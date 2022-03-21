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США не виключають, що одна з країн НАТО відправить миротворців в Україну

21 березня, 2022 понедiлок
07:07
Новини Миротворці ООН

США не буде вводити миротворців в Україну, але таке рішення може прийняти інші країни НАТО.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід в інтерв'ю CNN.

Питання введення миротворців, ймовірно, обговорять на екстреному саміті НАТО у четвер, 24 березня.

Польща заявляє, що офіційно подає до НАТО пропозицію щодо миротворчої місії НАТО в Україні

­"Президент чітко сказав, що ми не будемо розміщувати американські війська в Україні", - сказала вона у відповідь.

При цьому Лінда Томас-Грінфлід не виключила, що рішення про введення миротворців буде прийнято іншими країнами НАТО.

"Я не можу передбачити, які рішення будуть прийняті на цій конференції НАТО і як НАТО відреагує на пропозицію Польщі. Я можу сказати, що американські війська наразі не будуть на території України. Президент чітко сказав це. Інші країни НАТО можуть вирішити, що хочуть ввести війська всередину України. Це буде рішення, яке вони повинні прийняти", - наголосила посол США в ООН.

  • Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в середу, 16 березня, в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні.
  • Раніше Україна звернулася до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури.
  • 24-25 березня президент США Джо Байден відвідає Європу з офіційним візитом. Окрім саміту НАТО, також заплановано візит до Польщі, де Байден проведе зустріч з президентом Анджеєм Дудою.

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