США не вірять, що на борту крейсера "Москва" була ядерна зброя
Сполучені Штати Америки не вірять у те, що на знищеному українцями крейсері "Москва" була ядерна зброя
Сполучені Штати не вірять, що російський крейсер "Москва» мав на борту ядерну зброю під час затоплення. Згідно з останніми оцінками американської розвідки, її там не було.
Про це повідомили CNN двоє високопоставлених американських чиновників, знайомих з деталями справи.
США спостерігали за російськими військовими на предмет будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї і досі не виявили таких переміщень, - сказано у повідомленні.
Враховуючи, що "Москва" був крейсером протиповітряної оборони, додав один високопоставлений чиновник США, таке розміщення на борту ядерної зброї було б особливо незвичним.
- Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
- У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.
- Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.
- В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.
- Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.
- Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.
- А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.
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