Сполучені Штати не вірять, що російський крейсер "Москва» мав на борту ядерну зброю під час затоплення. Згідно з останніми оцінками американської розвідки, її там не було.



Про це повідомили CNN двоє високопоставлених американських чиновників, знайомих з деталями справи.

США спостерігали за російськими військовими на предмет будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї і досі не виявили таких переміщень, - сказано у повідомленні.

Враховуючи, що "Москва" був крейсером протиповітряної оборони, додав один високопоставлений чиновник США, таке розміщення на борту ядерної зброї було б особливо незвичним.