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США не вірять, що на борту крейсера "Москва" була ядерна зброя

15 квітня, 2022 п'ятниця
20:51
війна з Росією Ракети на борту крейсера "Москва"

Сполучені Штати Америки не вірять у те, що на знищеному українцями крейсері "Москва" була ядерна зброя

Сполучені Штати не вірять, що російський крейсер "Москва» мав на борту ядерну зброю під час затоплення. Згідно з останніми оцінками американської розвідки, її там не було.

Про це повідомили CNN двоє високопоставлених американських чиновників, знайомих з деталями справи.

США спостерігали за російськими військовими на предмет будь-якого незвичайного переміщення ядерної зброї і досі не виявили таких переміщень, - сказано у повідомленні. 

Враховуючи, що "Москва" був крейсером протиповітряної оборони, додав один високопоставлений чиновник США, таке розміщення на борту ядерної зброї було б особливо незвичним.

  • Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений  13 квітня, українськими ракетами "Нептун".
  • У Міністерстві оборони Росії підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження.
  • Депутат Київради Дмитро Білоцерковець зазначив, що, за його даними, у Севастополі паніка, з крейсера "Москва" евакуювали особовий склад, є інформація про декілька сотень загиблих російських військовослужбовців, а корабель не піддається відновленню.
  • В ОК "Південь" повідомили, що крейсер отримав істотні пошкодження та почав тонути після потужного вибуху боєзапасу.
  • Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.
  • Сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що, разом з частиною екіпажу, був ліквідований також командир корабля Антон Купрін.
  • А російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що через знищення крейсера "Москва" загинуло 450 членів екіпажу з 510, заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ.
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ядерна зброя
крейсер "Москва"
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