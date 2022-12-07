Про це передає CNN.

Очільник Пентагону так відреагував на озвучені 6 грудня високопосадовцем держдепу США припущення, що "за недавніми ударами безпілотників по двох російських авіабазах стоїть Україна". У коментарі також він прямо звинуватив президента Росії Володимира Путіна у скоєнні воєнних злочинів, завдаючи ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні.

"Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свій власний потенціал", - наголосив Остін.

До цього заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що "ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари безпілотників по російських базах.

"Але цілями були дуже точні бомбардувальники, які росіяни використовували для атак на критично важливу інфраструктуру", – сказала вона.

За її словами, "українці неймовірно винахідливі; вони роблять свої власні безпілотники, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними".

Крім того, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Штати "не заохочували" українців завдавати ударів територією РФ. Виступаючи на пресконференція з міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми австралійськими колегами, Блінкен зазначив, що йому відомо про повідомлення про удари безпілотників по території Росії, але жодної додаткової інформації він не має.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

Після цього американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі, яка використовується для авіаударів по території Україні.

6 грудня розвідка Британії зауважила, що атаки на аеродроми в Саратовській та Рязанській областях стали одним з найбільших провалів у російській обороні з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

А в The New York Times стверджували, що безпілотники були випущені з території України. Один з них же нібито скоординував український спецназ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb