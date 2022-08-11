США підтримують ідею створення "демілітаризованої зони" навколо Запорізької АЕС

Про це пише CNN з посиланням на слова речника Держдепартаменту США.

"Бої біля атомної станції є небезпечними та безвідповідальними – і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль, а також підтримуємо заклики України створити демілітаризовану зону навколо атомної електростанції", - йдеться в заяві речника.

Видання повідомляє, що Росію звинувачують у використанні АЕС як військової бази. Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен процитував повідомлення про те, що "Росія використовує цю станцію як еквівалент живого щита, але ядерного щита в тому сенсі, що вона веде вогонь по українцях з території підприємства.

"І, звичайно, українці не можуть і не будуть стріляти у відповідь, щоб не сталася жахлива аварія на АЕС. Тому це верх безвідповідальності", – сказав він.

5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.

6 серпня голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

7 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.

8 серпня Сполучені Штати закликали Росію зупинити всі воєнні дії на ядерних об'єктах України та поблизу них і передати Україні повний контроль.

10 серпня глави МЗС країн Групи семи оприлюднили заяву, у якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні.

11 серпня росіяни кілька разів обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та території поблизу. Під час чергового обстрілу влучили неподалік першого енергоблока і пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.

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