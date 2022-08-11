США підтримують ідею створення "демілітаризованої зони" навколо Запорізької АЕС
Сполучені Штати підтримують заклики створити "демілітаризовану зону" навколо Запорізької АЕС в Україні
Про це пише CNN з посиланням на слова речника Держдепартаменту США.
"Бої біля атомної станції є небезпечними та безвідповідальними – і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об’єктах або поблизу них і повернути Україні повний контроль, а також підтримуємо заклики України створити демілітаризовану зону навколо атомної електростанції", - йдеться в заяві речника.
Видання повідомляє, що Росію звинувачують у використанні АЕС як військової бази. Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен процитував повідомлення про те, що "Росія використовує цю станцію як еквівалент живого щита, але ядерного щита в тому сенсі, що вона веде вогонь по українцях з території підприємства.
"І, звичайно, українці не можуть і не будуть стріляти у відповідь, щоб не сталася жахлива аварія на АЕС. Тому це верх безвідповідальності", – сказав він.
- 5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.
- Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.
- 6 серпня голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.
- 7 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.
- 8 серпня Сполучені Штати закликали Росію зупинити всі воєнні дії на ядерних об'єктах України та поблизу них і передати Україні повний контроль.
- 10 серпня глави МЗС країн Групи семи оприлюднили заяву, у якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над Запорізькою АЕС Україні.
- 11 серпня росіяни кілька разів обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та території поблизу. Під час чергового обстрілу влучили неподалік першого енергоблока і пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.
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