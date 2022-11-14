США сподіваються посилити економічну взаємодію з Китаєм після G20

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що мета зустрічі - стабілізація американо-китайських відносин та забезпечення більшої впевненості для майбутнього американського бізнесу. Також планується обговорити взаємодію з макроекономічних питань.

"Сподіваюсь, що під час сьогоднішньої зустрічі ми проведемо інтенсивні перемовини щодо китайської економіки, глобальних макроекономічних питань та політики в області охорони здоров'я у США", - повідомила Єллен.

Також міністерка зустрінеться з головою Народного банку Китаю І Ганом задля обговорення економічних питань та планів Китаю щодо пом'якшень обмежень через COVID-19.

Окрім того, Єллен заявила, що Китай поставляє у США корисні копалини, які використовують для виготовлення електромобілей та сонячних панелей, тож країна хоче обговорити більш безпечні та стійкі поставки.

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