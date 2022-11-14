Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка США сподіваються посилити економічну взаємодію з Китаєм після G20

США сподіваються посилити економічну взаємодію з Китаєм після G20

14 листопада, 2022 понедiлок
11:10
Економіка Китай та США

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що сподівається на посилення економічної взаємодії з Китаєм після зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна на саміті G20

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що мета зустрічі - стабілізація американо-китайських відносин та забезпечення більшої впевненості для майбутнього американського бізнесу. Також планується обговорити взаємодію з макроекономічних питань.

"Сподіваюсь, що під час сьогоднішньої зустрічі ми проведемо інтенсивні перемовини щодо китайської економіки, глобальних макроекономічних питань та політики в області охорони здоров'я у США", - повідомила Єллен.

Також міністерка зустрінеться з головою Народного банку Китаю І Ганом задля обговорення економічних питань та планів Китаю щодо пом'якшень обмежень через COVID-19.

Окрім того, Єллен заявила, що Китай поставляє у США корисні копалини, які використовують для виготовлення електромобілей та сонячних панелей, тож країна хоче обговорити більш безпечні та стійкі поставки.

  • США запровадять санкції проти 42 осіб та компаній, причетних до закупки військових технологій для РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Китай
США
Читайте також:
путін путлер
11 листопада, 2022 п'ятниця
В Кремлі паніка. Генерали вимагають від Путіна перепочинку, - Арʼєв
сніг
13 листопада, 2022 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на сніг
Сенат США
13 листопада, 2022 неділя
Демократи зберегли контроль над сенатом США за підсумками проміжних виборів, - CNN
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.99
    Купівля 39.99
    Продаж 40.72
  • EUR
    Купівля 40.04
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
14 листопада
12:00
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Під час втечі з Херсону росіяни покинули гелікоптери, танки та РСЗВ, - речниця ОК "Південь" Гуменюк
11:54
переговори України з Росією
У МЗС РФ назвали неприйнятною умову про виведення військ з території України для початку переговорів
11:52
Ексклюзив
Путін
У Кремля немає пристойного виходу із ситуації, в яку загнала себе РФ, - дипломат Харченко
11:50
на фото: співробітник СБУ
Танкіста РФ, який обстрілював цивільних у Маріуполі, посадили на 12 років
11:44
Емманюель Макрон
Макрон наполягає на необхідності діалогу з президентами Росії та Ірану
11:44
Ексклюзив
Китай Тайвань
Для Китаю війна за Тайвань поки є непосильною ношею, - політексперт Клочок
11:36
Іл-76 РФ
У неділю з Білорусі в Росію вивезли 20 ракет, щоб перекинути на Донбас
11:34
Ріші Сунак
"Кожна сім'я на планеті відчуває вплив путінської війни": Сунак сказав, на чому мають зосередитись учасники саміту G20
11:11
Зеленський відвідав звільнений Херсон
Зеленський відвідав звільнений Херсон, - Reuters
11:07
Діти війни
Діти війни: в Україні запрацювала єдина платформа для пошуку і порятунку дітей
11:02
Херсон
Військові заявили про незаконність зйомок у деокупованому Херсоні: шістьох журналістів хочуть позбавити акредитації
10:55
Володимир Ар'єв
Наказ вимкнути телеканали Прямий, 5-й та Еспресо з держмережі цифрового мовлення віддавав секретар РНБО Данилов, - Ар'єв
10:48
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар
На президентських виборах у Словенії перемогла юристка, пов'язана з дружиною Трампа
10:42
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Звільнення Мелітополя перекриває можливості російського угруповання живитися зброєю та боєприпасами з Росії, - Згурець
10:40
Оновлено
вибух у Стамбулі
Правоохоронці затримали виконавця теракту в Стамбулі та ще 21 підозрюваного
10:30
атомна енергетика
Україна спільно з США, Японією та Кореєю розроблятимуть малі модульні реактори 
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 листопада: вартість долара та євро
10:15
Міністерка фінансів США Джанет Єллен
США запровадять санкції проти 42 осіб та компаній, причетних до закупки військових технологій для РФ
10:07
OPINION
Юрій Гудименко
Вони так само уйо***тимуть з нашого Криму
09:55
Флойд Мейвезер
Мейвезер нокаутував блогера у виставковому бою
09:38
Ексклюзив
російські окупанти
У Запорізькій області збільшується кількість військових РФ, - депутат облради Лишенко
09:36
Ріші Сунак
Прем'єр Британії назвав РФ ізгоєм та запропонував план з економічної ізоляції країни
09:30
Оновлено
Михайло Мудрик (у центрі)
УПЛ: Результати матчів та розклад трансляцій 13-го туру
09:23
Луганщина
Кожен метр дається непросто: ЗСУ звільнили вже 12 населених пунктів Луганщини, - Гайдай
09:09
Інфографіка
За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів, 8 танків та 6 броньованих машин
09:08
Ворожі танки
Британська розвідка спрогнозувала, як зима вплине на бойові дії в Україні
09:01
Ракетний удар
Росіяни вдарили ракетою по селу на Запоріжжі, пошкоджено лінію електромереж
08:42
російські військові окупанти
Ворог наступає на трьох напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра
08:34
Кріштіану Роналду
Роналду заявив, що не поважає тренера МЮ та звинуватив босів клубу в бажанні зробити з себе білу ворону
08:24
на фото: руйнування
Окупанти випустили по Нікопольщині понад 60 снарядів із "градів", 45 тис. родин лишились без води
08:22
ЗСУ
ЗСУ знищили склад боєприпасів, близько 40 солдатів та 10 вантажівок ворога
08:14
OPINION
Агія Загребельська
Ніякого перемир‘я не буде
08:04
Володимир Путін
Україна має скористатися помилкою Путіна та продовжити контрнаступ, - ISW
07:54
окупанти
РФ може готувати удари по звільнених територіях Херсонщини, - Генштаб
07:20
Ростовська область
Генштаб: У Ростові-на-Дону почали проводити тренування населення з цивільної оборони
06:55
окупанти танк
Росія посилить наступ на Донеччині після відступу з Херсона, - ISW
06:02
Російський корабель - ілюстроване фото
Росія утримує в Чорному морі 12 бойових кораблів
05:42
На фото Збройні сили України
Українське військо уразило 4 райони зосередження ворога на лівому березі Дніпра
05:18
відключення світла
Відключення електроенергії 14 листопада: де застосовуватимуть
02:05
єврейська громада україни
Ізраїль атакував авіабазу в Сирії, яку використовували й росіяни
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV