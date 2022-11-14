США сподіваються посилити економічну взаємодію з Китаєм після G20
Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що сподівається на посилення економічної взаємодії з Китаєм після зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна на саміті G20
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що мета зустрічі - стабілізація американо-китайських відносин та забезпечення більшої впевненості для майбутнього американського бізнесу. Також планується обговорити взаємодію з макроекономічних питань.
"Сподіваюсь, що під час сьогоднішньої зустрічі ми проведемо інтенсивні перемовини щодо китайської економіки, глобальних макроекономічних питань та політики в області охорони здоров'я у США", - повідомила Єллен.
Також міністерка зустрінеться з головою Народного банку Китаю І Ганом задля обговорення економічних питань та планів Китаю щодо пом'якшень обмежень через COVID-19.
Окрім того, Єллен заявила, що Китай поставляє у США корисні копалини, які використовують для виготовлення електромобілей та сонячних панелей, тож країна хоче обговорити більш безпечні та стійкі поставки.
- США запровадять санкції проти 42 осіб та компаній, причетних до закупки військових технологій для РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.72
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе