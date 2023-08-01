Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційних осіб, знайомих із цим питанням.

Перед тим, як програма навчання почне діяти, США повинні її затвердити.

Навчання планувалося розпочати у серпні, проте все ще необхідно опрацювати низку найважливіших деталей. Також поки що неясно, які країни нададуть F-16 для навчання і для самої України після завершення тренувань. Передача літаків Україні вимагатиме окремого дозволу США.

Співрозмовники CNN повідомили, що США все ще вирішують, чи скеровувати американських пілотів для навчання українців, але жодних рішень не буде ухвалено доти, доки не буде затверджено остаточний план навчання.

Сам курс передбачається провести у Данії та Румунії за сприяння Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції та Британії, повідомили офіційні особи.

При цьому ключові деталі, включаючи дати, місце проведення та тривалість навчального курсу ще опрацьовуються, заявив минулого тижня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.