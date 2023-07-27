Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Дати, місця, тривалість навчального плану – все це досі опрацьовується, і я не можу назвати вам день у календарі", - сказав він.

Водночас Кірбі зазначив, що Сполучені Штати розглядають насамперед Румунію і Данію як місця для проведення практичних тренувань.

"Але також можуть бути й інші місця. Це те, що ми зараз розглядаємо", - додав представник Білого дому.

Крім того, він пояснив, що українські пілоти мають пройти курси англійської мови у Британії, аби мати змогу керувати винищувачами F-16.

"Отже, я думаю, незабаром це почнеться", - зауважив представник Білого дому.

У цьому зв’язку він також підкреслив, що всі сприймають це завдання "з відповідним почуттям терміновості", щоб якомога швидше підготувати українських пілотів.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.