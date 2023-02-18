США заклали достатньо коштів для допомоги Україні та при потребі виділять ще, - Білий дім
Адміністрація президента США Джо Байдена готова у разі потреби запросити у Конгресу додаткові кошти на підтримку України, проте поки що цього не потрібно
Про це повідомив координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, інформує РБК-Україна
За його словами, адміністрація США поки що перебуває "на ранній стадії" у тому, що стосується витрачання вже виділених коштів.
"Думаю, це близько 42 млрд доларів. Більшість призначається на допомогу у сфері безпеки. Як ви бачили, ми вже почали направляти пакети допомоги. Ми вважаємо, що цих коштів вистачить на більшу частину року", - заявив Кірбі.
Він зазначив, що поки що не можна з певністю сказати, коли адміністрація США може направити новий запит.
"Безперечно, якщо ми зрозуміємо, що нам це потрібно, ми це зробимо", - додав Кірбі.
Він пояснив, що такий захід може бути вжитий завчасно.
- Нагадаємо, США і G7 запровадять проти РФ новий великий пакет санкцій до 24 лютого.
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