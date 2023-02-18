Про це повідомив координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, інформує РБК-Україна

За його словами, адміністрація США поки що перебуває "на ранній стадії" у тому, що стосується витрачання вже виділених коштів.

"Думаю, це близько 42 млрд доларів. Більшість призначається на допомогу у сфері безпеки. Як ви бачили, ми вже почали направляти пакети допомоги. Ми вважаємо, що цих коштів вистачить на більшу частину року", - заявив Кірбі.

Він зазначив, що поки що не можна з певністю сказати, коли адміністрація США може направити новий запит.

"Безперечно, якщо ми зрозуміємо, що нам це потрібно, ми це зробимо", - додав Кірбі.

Він пояснив, що такий захід може бути вжитий завчасно.