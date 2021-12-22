Столтенберг обговорив ескалацію на кордоні України з міністром оборони Великої Британії

Про це повідомляє у Twitter пресслужба британського Міноборони.



Міністр оборони Воллес обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію на кордоні України. Велика Британія та НАТО об'єднані у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.



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Очільник Міноборони Сполученого Королівства наголосив на підтримці України у протидії російській агресії.



"Я, як і раніше, глибоко стурбований нарощуванням російських військ на кордоні України. Ми підтримуємо уряд України проти російської агресії і будемо уважно стежити за ситуацією", - сказав Воллес.