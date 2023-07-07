Про це Столтенберг сказав у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда".

Генсек зауважив, що НАТО як організація не має єдиної позиції щодо використання цього типу боєприпасів.

"Деякі союзники підписали конвенцію (про касетні боєприпаси. – Ред.), а деякі союзники не підписали конвенцію", – сказав генсек, маючи на увазі конвенцію, яка забороняє використання, накопичення, виробництво і передачу касетних боєприпасів.

"Від конкретних союзників залежить ухвалення рішень про постачання зброї і військових поставок Україні", – додав він.

У той самий час Столтенберг підкреслив, що Україна зіткнулась з жорстокою війною.

"Ця жорстокість щодня відображається у тому факті, що щоденно ми бачимо жертви, і що касетні боєприпаси використовують обидві сторони", – додав Столтенберг.

Утім він зазначив, що Росія використовує касетні боєприпаси у жорстокій агресивній війні, щоб завоювати іншу країну.

"Водночас Україна використовує їх, щоб захистити себе", – сказав Столтенберг.

Найкращий спосіб завершити цю жорстоку війну полягає у тому, щоб Росія припинила атакувати іншу країну, підкреслив генсек НАТО.

Що відомо про касетні боєприпаси

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не приєдналися до нього. РФ активно використовує касетні боєприпаси проти українців.

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію президента США Джо Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси, заявивши про небезпеку для цивільних.

У Пентагоні поки офіційно не підтвердили передачу касетних боєприпасів Україні, але зазначили 6 липня, що це питання справді обговорюють.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина виступає проти відправки касетних боєприпасів в Україну.