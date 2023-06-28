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Столтенберг про питання членства України в Альянсі: Путін не має права вето на розширення НАТО

28 червня, 2023 середа
05:25
Світ Єнс Столтенберг

Російський диктатор Володимир Путін не має права вето на розширення НАТО, тому не може вирішувати питання майбутнього членства України в Альянсі

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в Гаазі на підготовчій до Вільнюського саміту зустрічі, повідомляє Укрінформ.

"Усі погоджуються, що двері НАТО відкриті... Всі союзники погоджуються, що Україна буде членом", - зауважив генсек.

Зокрема, він наголосив, що РФ не може і не буде вирішувати це питання, ним займатиметься лише Альянс та Україна: "Президент Путін не має права вето на розширення НАТО".

Наразі між союзниками продовжуються консультації й вони впевнені, що зможуть дійти консенсусу стосовно прагнення України щодо членства. Проте найактуальнішим питанням є забезпечення переваги України у війні проти Росії.

"Якщо Україна не залишиться суверенною і незалежною нацією, то питання про членство не буде стояти взагалі", - сказав Столтенберг.

Союзники концентрують свої зусилля на наданні військової і економічної підтримки Києву та підтвердять її на саміті у Вільнюсі 11-12 липня. Практична підготовка до членства полягає в допомозі перейти на нові зразки озброєнь, стандарти та процедури тощо, додає дипломат.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
вступ до НАТО
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