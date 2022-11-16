Щодо вчорашніх російських обстрілів СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень

Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.

Слідчі зареєстрували 17 нових кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни 15 листопада.

"Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи", - зазначив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Провадження відкриті у Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях.

Повідомляється, що правоохоронці перевіряють причетність до обстрілів військових 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку Росії, який входить до 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Також очільник СБУ зазначив, що з'ясовують ще декілька версій, зокрема участь в обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ.

Слідчі працюють, аби встановити виконавців злочинів поіменно, так само й російське військово-політичне керівництво, яке віддало ці накази.

"Матеріали провадження ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів", - додали в СБУ.