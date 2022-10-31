"Стратегія Москви сіяти страх не спрацює": голова Євроради відреагував на ракетні удари РФ по Україні
Голова Європейської ради Шарль Мішель засудив ракетні удари Росії по Києву та об'єктам критичної інфраструктури в інших регіонах
Про це він написав у себе в twitter.
"Найрішучішим чином засудити ракетні удари Росії по Києву та об’єктам критичної інфраструктури в інших регіонах. Стратегія Москви сіяти страх не спрацює. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у повідомленні.
- 31 жовтня РФ завдала масованого удару по території України: постраждав Київ, Київщина, Харків, Черкащина, Запоріжжя, Вінниччина та Хмельниччина.
- У Кривому Розі ракета влучила в промислове підприємство..
- Через масовані ракетні удари російської армії по Києву 80% містян залишились без водопостачання.
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