Сценарій повного припинення постачання російського газу до Європи є цілком вірогідним, - політолог Магда

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Північний потік-1 споруджувався як альтернатива українській газотранспортній системі, і це підтримали енергетичні компанії Німеччини, Франції, Італії, Австрії. Знову ж таки енергетичні компанії, як правило, є приватними, але захист їхніх інтересів - це елемент державної політики", - пояснив політолог.

Євген Магда зауважив, що Німеччина зі зрозумілих причин не хоче ще більше дратувати Росію, а це достатньо сильно помітно, бо російські впливи у Німеччині вступають у двобій з симпатіями до України.

"Але б я згадав слова президентки Єврокомісії, Урсули фон дер Ляєн, яка закликала готуватися до повного припинення постачання газу з Росію, і, я думаю, що це цілком вірогідний сценарій. Виходячи з виступу Путіна перед керівниками думських фракцій, він бере курс на ескалацію, на протиставлення Росії Заходу, також стверджує, що економічний бліцкриг проти Росії не вдався. У мене немає сумнівів, що Путін і далі буде підвищувати ставки", - зауважив Магда.