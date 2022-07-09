Сценарій повного припинення постачання російського газу до Європи є цілком вірогідним, - політолог Магда
Євген Магда, політолог, зазначив, що в останніх виступах Путін підкреслює курс на протиставлення Росії Заходу та стверджує, що економічний бліцкриг проти Росії не вдався
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Північний потік-1 споруджувався як альтернатива українській газотранспортній системі, і це підтримали енергетичні компанії Німеччини, Франції, Італії, Австрії. Знову ж таки енергетичні компанії, як правило, є приватними, але захист їхніх інтересів - це елемент державної політики", - пояснив політолог.
Євген Магда зауважив, що Німеччина зі зрозумілих причин не хоче ще більше дратувати Росію, а це достатньо сильно помітно, бо російські впливи у Німеччині вступають у двобій з симпатіями до України.
"Але б я згадав слова президентки Єврокомісії, Урсули фон дер Ляєн, яка закликала готуватися до повного припинення постачання газу з Росію, і, я думаю, що це цілком вірогідний сценарій. Виходячи з виступу Путіна перед керівниками думських фракцій, він бере курс на ескалацію, на протиставлення Росії Заходу, також стверджує, що економічний бліцкриг проти Росії не вдався. У мене немає сумнівів, що Путін і далі буде підвищувати ставки", - зауважив Магда.
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