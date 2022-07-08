Греція та Болгарія відкрили трубопровід, який зменшить залежність від російського газу

Про це пише Associated Press.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підкреслив важливість нової лінії зв’язку для Болгарії, оскільки сусідня Греція прагне стати регіональним енергетичним транспортним вузлом.

"Це не просто газопровід, а важливий енергетичний міст з півдня на північ", сказав Міцотакіс.

Він додав, що Європі необхідно скоординувати свою відповідь на "свідомий вибір Москви перетворити природні ресурси на важіль політичного тиску, на грубий шантаж".

182-кілометровий трубопровід, пролягає від грецького міста Комотіні до Старої Загори в центральній Болгарії. Його початкова потужність становить 3 мільярди кубометрів газу на рік і перспектива подальшого розширення до 5 мільйонів кубометрів. Очікується, що комерційні поставки почнуться до 1 жовтня. Він забезпечить країнам та їхнім сусідам доступ до нових мережевих з’єднань.

Наприкінці квітня Росія припинила постачання газу до Болгарії після того, як вона відмовилася платити рахунки за газ у рублях, російської валюті. Відносини між двома країнами погіршилися в останні місяці, і минулого місяця Болгарія наказала вислати 70 російських дипломатів, що викликало гнівну реакцію Москви.

7 липня прем’єр-міністр Румунії Ніколае Чуке заявив, що після введення в експлуатацію інтерконнектора Греція-Болгарія в четвер його країна має змогу постачати природний газ Молдові та Україні.

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